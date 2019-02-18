【韓星都有過去】東方神起撒亞人造型吸睛　2PM學吳剛搽油上身？

K-Pop近年急速發展，不只韓國街頭，世界各地都總有播韓文歌的店鋪外，BTS防彈少年團、EXO、TWICE和BLACKPINK等偶像組合，更成功衝出亞洲，向國際市場進發。一般人對於韓國男團的印象，通常都是齊陰、白淨小生和暖男Oppa等。不過原來早期不少偶像，都曾以意想不到的造型現身，就讓小編帶大家重溫一下5個代表性的例子。

東方神起當完兵後走熟男路線，當年的剎亞人造型相信只能睇相回味。（網上圖片）

東方神起 TVXQ!

2004年出道的東方神起由瑜鹵允浩、最強昌珉、英雄在中、秘奇有天、細亞俊秀5人組成，可說是幫助K-Pop衝出韓國的功臣之一。每位成員出道時，都有屬於自己的「朵」，只看名字就知絕對厲害！組合推出的首張專輯《TRI-ANGLE》竟走強烈的龐克風，畫上粗眼線的濃妝外，在中的長髮及昌珉的龍珠撒亞人造型，更是非常吸睛。其後東方神起已漸漸遠離龐克風，換上充滿男人味的紳士風。

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雖然2PM近幾年收起肌肉，不過恤衫又點蓋得住好身型！（網上圖片）

2PM

對於「野獸偶像」2PM的印象，相信不少粉絲想起的第一個關鍵字便是「爆肌」。的而且確2PM出道初期，經常都要爆衫以肌肉示人，幾乎每人都曾半裸登上《Men’s Health》封面外，音樂節目也少不免扯爛背心的場面。成為水上樂園代言人的他們，更曾似吳剛師傅一樣，在身上搽油拍硬照。雖然2PM依然大隻，正在當兵的澤演更被粉絲發現越來越壯，可是近年組合都收起肌肉，偏走文青書生路線。

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HIGHLIGHT 5位成員轉眼變得輕熟男，未知他們會否覺得出道造型是黑歷史之一呢？（網上圖片）

BEAST（現HIGHLIGHT）

BEAST於2009年出道，2016年離開舊東家另起爐灶，改名成HIGHLIGHT繼續活動。原來BEAST出道初期偏走暗黑風格，5位成員會畫上粗而黑的眼線外，髮型師設計的髮型也相當有可看性。相信龍俊亨長瀏海配搭粗框眼鏡，以及張賢勝頂著飯碗蓋頭等，每位粉絲睇返都會覺得搞笑。出道起尹斗俊就被稱為「國民男友」，可是想像不到他出道時，極短瀏海配雞冠頭的造型吧？

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INFINITE也是由少男變得輕熟男的代表，幾年間完全搣甩當年的稚氣。（網上圖片）

INFINITE

於2010出道的INFINITE，今年已踏入第9年而成員們也逐一到軍隊報到。以歌曲《Comeback Again》出道的他們，出道初主打少男風，展露出稚氣少年想變成熟的風格。然而INFINITE也成功嘗試多種曲風，每次也獲得粉絲的支持。網上近日就流傳一輯組合舊期的雜誌相，7位成員打扮詭異，配合華麗龐克風的背景和道具，實在令粉絲哭笑不得。相信對於INFINITE來說，也算是回憶之中的黑歷史之一。

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早前BTS防彈少年團西裝骨骨出席BTS《2019 Grammy Awards》，可是他們的出道照，必定顛覆大家的印象。（網上圖片）

BTS防彈少年團

對於紅遍地球的「世界彈」BTS防彈少年團，可能有粉絲未必知道，原來7位成員也有令人震驚的過去。初出道的BTS走強烈的Hip-hop風，板仔褲、太陽眼鏡和貨車帽等單品，經常出現在成員身上外，7人更會戴上粗粗的金鏈，擺出「好Yo」的甫士拍照。其中J-Hope當時更曾戴上佈滿窩釘的口罩，讓人留下深刻的印象。直至2015年，組合終於放棄強烈的風格，轉走入屋的少男風，音樂成績也一直飆升。

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