【嚮往的生活】吳亦凡自爆徵婚原因　望35歲前完成人生大事

吳亦凡（Kris）自退出韓團EXO回內地發展後，事業一帆風順，人氣強勁的他最近參加內地綜藝節目《嚮往的生活》，在節目中Kris展現出更樸實搞笑的一面，繼早前公開為自己徵婚後，在最新一期節目中，他就大爆希望35歲前結婚。

吳亦凡早前在節目中公開徵婚。（微博@嚮往的生活）

Kris早前在節目中宣布徵婚，面對鏡頭自我介紹，報出自己的姓名、年齡、出生地，更自爆戀愛宣言：「我是你的大碗，你是我的寬麵嗎？」引起大批粉絲積極響應，在微博掀起熱議。而在最新一期節目中，被問到面臨30歲會不會感到焦慮，28歲的Kris竟然答道：「我對30歲最大的感覺，就是孤獨感，充斥在我的創作，跟所有的事情裏面。越靠近30歲越覺得孤單，這可能也是為什麼我之前徵婚的原因吧，就越來越希望有個伴。」最後也坦言想35歲前完成這件人生大事。

Kris表示越近30歲越覺得孤單。（影片截圖）

其實Kris對婚姻生活的嚮往似乎與他幼時的經歷息息相關，雖然他很少提及，但他的父母在他10歲時就離異，之後他就跟隨媽媽移民到加拿大溫哥華。在外國長大的他，對於家庭觀念反而很傳統，希望未來的家庭生活是「家常的」。正如黃磊所講：「只要有了家庭生活，有了孩子，你沒法不家常，上了哪個幼兒園，喝了哪個奶，這就是家常。」

Kris由韓國回到內地發展後一直專注事業。（視覺中國）