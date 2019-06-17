【老友記】三位女角Re-U重拍有望？　製作人：為何要搞亂美好的事

美國經典處境劇《老友記》（Friends）由1994年播出至今，仍深受大批劇迷歡迎，儘管劇集於2004年播完，熱潮還未減退，不少劇迷都期待各演員重聚再開劇。而日前劇中演員Courtney Cox就在其Instagram上載了跟珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及Lisa Kudrow的合照，獲大批劇迷瘋狂讚好。

雖然三位主角年紀都有番咁上下，但都Keep得唔錯。（Courtney IG/@courteneycoxofficial）

其實拍攝完《老友記》後，三位女主角雖然甚少一起出席公開場合，但私底下卻關係非常好，令劇迷猜測是否在不久的將來再合體拍劇。今次三人聚頭就是為了慶祝Courtney Cox的55歲生日，並在照片留言寫道：「能夠跟這兩位慶祝生日我是多麼的幸運，我非常愛這兩個女孩！」另外，早前Jennifer Aniston接受Ellen DeGeneres訪問時，表示跟《老友記》演員Courtney Cox、Lisa Kudrow、David Schwimmer、Matt LeBlanc及Matthew Perry都對重聚持開放態度，不過《老友記》製作人Marta Kauffman就表示不會有任何續集，並笑言：「為何要搞亂一件美好的事情？我們不想因為重聚而令粉絲失望。」