【老友記】完結15年有望回歸？　珍妮花安妮絲頓：OK！

由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry、David Schwimmer主演的美國處境喜劇《老友記》（Friends）雖然已經完結15年之久，但觀眾對這套劇的喜愛依然未有絲毫減退，今年Netflix更以高出往年7000萬美元（約5.5億港元）左右的高額續購該劇的播放權，受歡迎程度可見一斑。

日前，安妮絲頓作客《The Ellen Show》，主持人Ellen DeGeneres騷出一張Courteney Cox在上個月貼出的一張《老友記》演員們的合照，寫着：「我們六人一齊去拉斯維加斯，那時還不知道我們將會成為《老友記》的好友。」安妮絲頓解釋到，這是播映前去拉斯維加斯的照片，導演Jimmy Burrows當時決定帶他們去當地的凱撒宮酒店（Caesars Palace）共進晚餐，「他告訴我們，這套劇將會非常成功，世界有時很黑暗，你們需要互相堅守、照顧。」

Courteney Cox在上個月上載了一張六人在成為好友之前，去拉斯維加斯的照片。（Instagram@courteneycoxofficial）

當被Ellen問及「《老友記》會回歸嗎」時，安妮絲頓若有所思地回答：「OK！」話音剛落，即刻引起在場的觀眾歡呼，雖然聲音裏有些猶疑，不過其後她堅定地說：「我告訴你，我很樂意再拍，而且女生們拍的話，我相信男生們也會拍，一切皆有可能。」隨後她還笑言「即使有人不拍，我都可以拍，我自己拍。」Ellen更自薦做鄰居，相當風趣。

安妮絲頓在節目中公開表示《老友記》有機會回歸。（YouTube截圖@TheEllenShow）

《老友記》距離第一季首播已經過去25年，粉絲們也相當渴望再次見到六位演員聚首，紛紛留言支持：「Ellen應該助力《老友記》重拍」、「生命很短暫，請讓《老友記》重聚」、「我們需要重拍呀」等等。