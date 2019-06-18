內地嘻哈界紅星PG ONE因夜宿門復出無期　神隱一年身形發脹被嘲笑

內地綜藝節目《中國新說唱》（前身為《中國有嘻哈》）第二季在日前首播，引來不少喜愛說唱文化的觀眾關注同討論，自自然然又會令大眾回想起第一季的總冠軍選手PG One。近日，神隱1年半的他被發現現身北京機場，身形比過去發福了不少，才25歲，年紀輕輕，但乍看似足「中年大叔」，引來大家瘋狂討論，嘲笑他是「發水麵包」。

李小璐同PG one的形象重挫，演藝事業受到極大影響。（微博圖片）

被爆與李小璐夜宿人氣插水 遭官媒公開點名

在23歲的時候他一舉拿下中國史上首舉行的說唱節目《中國有嘻哈》年度總冠軍，原本演藝事業被睇好前途一片光明。沒想到自贏了比賽沒多久，他就被爆出同內地女星李小璐「夜宿門事件」，女方疑背夫賈乃亮出軌，事件鬧得沸沸揚揚令他形象重挫，繼而引發寒蟬效應，先有《新華網》和《中國婦女報》相繼發文指他的某類作品歌詞有教唆青少年吸毒和侮辱女性的含義，再被《人民日報》公開點名大標題斥罵他是「無筋骨、缺道德、沒溫度」的人，一連串外界的責罵批評，令他演藝事業一落千丈，而李小璐雖多次在微博作出澄清，但好太太形象已受重挫，至今仍未能翻身。

PG one當年非常受大家歡迎。（視覺中國）

未知是否眼見復出之路遙遙無期，PG one就開始放棄自己？近日，有民眾就在北京機場偶遇他，身穿全黑色寬鬆T-shirt同短褲的他顯得發福了不少，整張臉比起從前圓潤許多，同從前型到炸裂的樣子判若兩人，只有25歲的他散發出濃濃的中年大叔味道，星味完全盡失。

PG one比起從前發福唔少。（視覺中國）

網友們眼見他發福唔少都大表驚訝，認為雖然演藝事業受阻，但似乎他的生活過得幾好，不過就是猥瑣了小小，網友們紛紛留言：「怎麼像頭豬」﹑「有點認不出來了」﹑「塊面成個發水麵包」…嘲笑他是愛情滋潤而肥喎。

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