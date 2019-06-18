第10個紅館騷不足一個月開唱　鄭秀文感時間緊迫：身體機能減慢

天后鄭秀文（Sammi）的第10個紅館演唱會《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》即將於下個月12日開唱，Sammi由4月開始已經密密排練，距離on show不夠一個月時間，她今日（18日）也在社交平台吐露心聲。

Sammi在IG寫到：「還有不夠廿多天就是演出了，時間感覺很緊逼（迫）了。所有歌曲明明已經是過年前已完全定下來，流程內容也很早有定案，但到了這刻，竟然仍有很多未綵排的。而且年紀大，記性也慢了些，體力恢復也慢了，傷膝蓋和後腰之後就更感身體之脆弱。以前做完運動鍛練（鍛鍊）可以一條龍直踩工作都面不改容，但現在年紀大了，身體基能（機能）之減慢是必須面對的，我們都是這樣長大的。做完演出，真的要超級好好休息，身心靈都需要放一個長假啊！#domybest #期待做完之後好好放長假休息。」

Sammi在IG發文感歎時間緊迫，仍有很多未綵排的部份。（Instagram@sammi_chengsauman）

其實縱觀Sammi數月來的post，絕大部份時間都是在排舞室的照片，或者是做運動、開會，幾乎佔據生活時間，務求將最好的舞台展現給大家。但高強度的練習，加上膝蓋未徹底康復，令向來對工作認真負責、要求高的Sammi也難免有些壓力以及擔心，而她也在不斷地自我調節，時常在post的文中鼓勵自己要克服恐懼，盡力做到最好，向着標桿直跑，輕鬆迎接壓力。

Sammi由4月開始已經密密排練，兩個幾月來幾乎被演唱會的準備工作佔據了大部份生活時間。（Instagram@sammi_chengsauman）

歌迷們見到Sammi的一番言語之後，也紛紛留言叫Sammi要注意身體，為她加油打氣：「盡力就夠了，我們一直知道你為歌迷付出有多大，永遠支持你」、「歌詞唔記得唔緊要，我哋會幫你唱；舞步唔記得都唔緊要，我哋會好enjoy」、「你的健康才是最重要的」等。

Sammi的努力歌迷們都看在眼裡，記在心裡，為她打氣之餘，也希望她注意身體。（Instagram@sammi_chengsauman）