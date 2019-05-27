鄭秀文親自回應與楊千嬅撞樣　自嘲「十級飽滿」：呑了一枝粗鹽

鄭秀文和楊千嬅兩人突然在網上被瘋狂討論，全因有網民在社交平台上貼出一張陳年舊照，更表示因為這張照片而跟朋友打賭：「我今日去西九龍中心行街， 見到楊千樺呢張相， 然後我個朋友死都話佢係鄭秀文， 大家麻煩用雪亮嘅眼睛睇清楚，然後留言佢係邊個。 因為我哋打賭咗100蚊。」

睇到呢張相，大家覺得相中人係千嬅定Sammi？ (網絡圖片)

不少人也會覺得相中人便是楊千嬅，可能相中的深紅髮色與千嬅在《志明與春嬌》當中的紫色頭髮近似，但其實相中人的造型是Sammi在1997年為西九龍中心作剪綵嘉賓時被拍下的。回顧1997年時，Sammi推出了國語專輯《為你等》，而當中的唱片封面以及《癡癡為你等》的MV造型，皆是這個「紅色頭」。

1997年專輯《為你等》，Sammi正是以這個紅色頭髮的形象示人。 (MV擷圖)

Sammi百變天后形象一向深入民心，一齊重溫佢嘅經典造型！

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鄭秀文今日在IG上終於回應這件事：「Mi估計自己拍這張照片前一晚,大概是狂飲了十碗超級味精麻辣火煱湯🍲另加七包薯片然後再鯨呑了一枝粗鹽🧂， 面型就會有如此”十級飽滿”的效果。 簡直不是蘋果肌咁簡單,是史上第一種西瓜肌。至於那副眼鏡, 下次麻煩攝影大哥提醒mi 托高小小, 現在看來壓住眼皮兼且不上不下, 有點 “咸濕伯父”feel。至於紅唇嘛! 有圖有根據, mi確實一直是”紅唇烈豓”的鐵粉. 💋😙✌️所以今時今日做運動爆汗都會繼續紅唇烈豓極待撫慰......」還附上一堆hashtag #過去的由它過去吧我要向要看 #因有自信所以美麗的重要性 #我仍然能夠講一聲我係我✌️😆 #但mi將要開演唱會求求不要再用舊照刺激我啦😭 #這個粉底白過麵粉是什麼玩法 #至於老zing畫的塘虱眉就會一直挺下去永遠不厭棄