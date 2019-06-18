林作希望作新開始　呻大洗要搵錢︰我覺得有人會以為我唔洗撈

在英國著名學府牛津大學畢業，現年29歲的林作，本來是大律師，但後來轉行做補習老師，同時也是夢想沙龍娛樂文化有限公司旗下藝人，曾望以諧星路線在演藝界發展。但他最為人所知的是與「10A」港姐麥明詩的一段情，其實外界不少人認為林作的言行大膽敢言。而他在周一（17日）晚上在社交平台上載了一段文字，內容如下︰

林作在社交平台上載了以上的圖片。（Instagram@jolamchok）

而他在圖片下也打上了一段文字︰「由於本人家庭並非如一些真正二世祖般富裕（間接導致幾位前女友捨我而投富家子弟），本人在娛樂事業毫無作為的狀況下必須維持一切其他生計。本人已立刻開啟新account和專頁，並命名為『林作工作室』@jolamchok2 以處理、宣傳及更新自己作為slasher斜槓族（編按︰是一個人介紹自己的工作時，不再是單一職業）的各方面工作資料。這麼做的一切，只為了最終證明：只要我一日叫林作，就不會有生機。做什麼都是多餘。但為了給導演們一個難題去想另外一個藉口，我認為，值得。至於導演們的真正原因是什麼？因為他們沒有辦法pigeonhole（編按︰歸類）林作這個人。太不conventional了。至於實力？Who cares. 找個無名無姓的，乖乖就好。又有誰接觸過我後，其實覺得我不乖呢？凡事看表面，或者凡事陰謀論，乃當今香港人兩極化現象之首要弊病，邊行都係咁。#我只想好好做個有質素嘅諧星 #英文叫comedian」。同時，林作開了一個新的帳戶，介紹欄寫道「林作工作室」。

林作對於娛樂圈新人的出路有不少感嘆。（資料圖片）

《香港01》記者聯絡林作，他以短訊回覆，指自己所言「就係總結自己一段時間喺呢一行嘅觀察，一啲拍嘢人似乎對新人有一種狹窄嘅成見，覺得佢啲應該係某類人，舉例學歷高就唔應該拍戲。又例如其實好多新人都要靠其他part time job 幫補家計依家新人嘅難度在於打開知名度。但有，又好似要符合某種規格。有啲人認為藝人要做到『藝人』形象。即係除藝人事業外毫無其他資訊可以參考，包括分享自己意見。」似乎他對娛樂圈的生態或者是普遍新人的路向有意見，他又指︰「好似一個人嘅價值在於你外在成就有幾多有，你先有資格講嘢。」

被問到會否改名重新開始，他表示︰「改名係最低能嘅做法。恕難苟同」。（資料圖片）

林作坦言會將所有非藝人或相關生活內容剔除出自己社交媒體，而本身的IG會減少使用及與娛樂事業相關的內容才會share，而其他工作的事情就會在新IG密密share。他直言︰「需要生計，冇辦法。」關於經濟上的問題，外界不少人都會對他有「富二代」等的形象，但他否認，「我覺得都有人會以為我唔洗撈，所以可以咁做自己，其實唔係，我賺唔少不過洗得多，好需要收入。我以前讀書嘅社交圈子裡，我真係『小巫見大巫』，所以我一直自問比身邊人貼地。都係嗰句，好多人唔理解我然後睇表面想理想當然。」他又否認是公司要求他作出改變，而是他自己希望有個交代，當是一個新開始。

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