【逃犯條例】微博發表意見遭鬧爆　李佳芯：抒發情感冇問題！

李佳芯（Ali）今日（18/6）出席在葵涌香港癌症基金會服務中心舉行的無綫劇集《白色強人》「醫者仁心．勿忘初衷」造勢活動。Ali笑言翻看自己在劇中表現，覺得自己演技仍有進步空間：「睇晒成套劇真係冇乜點笑，成套劇都好Cool，我覺得有好多位都可進步好啲，例如係用聲個方面都可以再實啲嘅。」

雖然貴為視后級人馬，但Ali仍然覺得自己有好多進步空間。（《白色強人》劇照）

提到《逃犯條例》修訂引起軒然大波，其中6月12日舉行的示威活動更演變成警民衝突，警方共發射了150枚催淚彈，及若干布袋彈、橡膠子彈，引起國際社會關注。Ali不久之後在微博發布貼文：「內心是什麼，所看出的便是什麼。每當遇事不順心，看人不順眼，想想。道路之闊窄多寡，在於心胸。少一點憎惡，多一點愛心，世界也因而漂亮。有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」有網民睇完後便留言力撐偶像意見，亦有網民對號入座鬧爆Ali支持「港獨」。

李佳芯早前在微博發貼文，抒發個人情感，有網友覺得Ali似有暗示。Ali覺得每一個人都有他自己想法，不需要為他們解釋多作解釋。（葉志明攝）

對此，Ali接受《香港01》訪問時說：「希望我社交網站除了放廣告及工作之餘，亦都想抒發一啲個人情感，我一向都會Post啲感受性嘅嘢多，可能真係呢排真係有啲敏感，所以我Post乜嘢都俾人鬧，只能夠講佢哋對號入座，唔同嘅人有唔同嘅心態對號入座，咁所以我覺得冇得可以控制。」

Ali又直言無愧於心：「我覺得我問心無愧，我一直都係咁㗎啦，點解你哋之前唔敢講，而家先嚟講？至於其他嘅嘢我唔評論，我又唔需要特別去解釋啲乜，亦都覺得唔需要。我覺得做藝人的而且確會有一啲尷尬位，如果係咁我唯有少啲喺微博Post嘢囉，但我仍會繼續喺我其他社交平台抒發自己嘅情感，唔會覺得有咩問題。」

李佳芯覺得做藝人左右做人難。（葉志明攝）

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