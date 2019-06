政府建議修訂《逃犯條例》引起巨大爭議,在6月12日的示威活動更演變成警民衝突,市民希望政府能夠撤回修訂條例。政治議題對藝人來說可能比較敏感,但藝人李佳芯(Ali)看到有關此事的報道後,在微博發布貼文發表意見,有網民看到貼文後留言支持Ali,但亦有網民鬧爆她支持「港獨」。對此,Ali受訪時都直言問心無愧。

【逃犯條例】微博發表意見遭鬧爆 李佳芯:抒發情感冇問題!

出Po兩小時逾萬人Likes FYY都撐!

而今日(19/6)下午,Ali就在社交平台Instagram上載了選民網頁截圖,呼籲大家要登記做選民:「盡公民責任,把票留在自己手,我已核實選民登記身份。截止日期為7月2日。」貼文上載兩小時便已獲過萬個讚好,有網民大讚Ali為港人發聲,表示Ali的舉動是作為公眾人物應有的表現,並留下「越嚟越鐘意你呀,身為香港人會繼續加油」、「Keep住呢顆心,Support you always」等留言。另外,連馮盈盈都留言撐Ali:「我愛Ali!我愛Ali!I love Ali as much as I love Hong Kong!」