【少年可期】張曼玉公開18歲親筆信　自揭減產原因：我已達到目標

在上一集內地真人騷《少年可期》中，張曼玉（Maggie）與樂華七子（NEXT）一齊打水仗、買餸、燒烤等隨性的性格受到不少網友好評，作為師父的她，還向七位成員分享自身的演藝經歷，鼓勵他們在遇到困難時「頂硬上」。

節目中，張曼玉讓幾位成員寫一封信給30年後的自己，並向觀眾揭露了她在18歲時，寫給家姐的一封英文信，由范丞丞讀出。她告訴家姐，自己已經夢想成真，成為了很多人喜歡的明星，大部份時間是不錯的，大家很熱情。隨即也提及自己厭惡娛樂圈的地方，那時她還是個初出茅廬的小女生，但不時會感受到「有些行為過激的男性」，更在信中爆出她當時成名之後，不為人知的一面：「我最討厭就是虛假的笑容和應酬，那些飯局真的太悶了。所以我真很想回到家人們的身邊，回到一家人生活的地方，在那個地方，我可以穿任何想穿的東西，然後做我任何想做的事情。」

18歲參選港姐入行後，張曼玉在寫給家姐的信件中，表明自己曾遭遇「潛規則」，並且感到厭惡。（《少年可期》截圖）

8歲時，張曼玉隨家人移民英國，在那裡度過了童年和青少年時期，18歲時參加1983年度的「香港小姐競選」，獲得亞軍及最上鏡小姐獎，從而進入演藝圈。她解釋到，那時才入行一年，原來這麼快已經想回去了：「這裡讓我想哭的是，原來我從頭就想回家，可是一直在這再做一年，再做一年，再做一年……就做了三十多年了。」後來，她給了自己一個承諾，「我要為媽媽買一個房子，要幫爸爸怎麼樣，要幫姐姐怎麼樣，我自己有了一個目標，一定要做完，至少要達到這些，我才能說不拍戲，然後我達到了就慢慢拍得少了。」

張曼玉在達到給自己設定的目標之後，便慢慢減少拍戲。（《少年可期》截圖）

聽完師父青澀時期的心聲，剛剛出道一年的樂華七子深表感同身受，而身為過來人的張曼玉，也直言自己了解他們現在的辛苦：「就是給人看着指着是難受的，因為我那個時候，就是同他們現在的情形一樣，從一個很自由的人，變成沒有自由了，想去買一個東西都不行，通街的人都在叫他們的名字。可是你要硬着面皮抬起頭，去做你的事情。」

張曼玉以過來人的身份鼓勵樂華七子要「頂硬上」。（《少年可期》截圖）