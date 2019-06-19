曬泳照白到似足BB肌網質疑加工　古力娜扎靠呢招變白？

內地女星古力娜扎擁有高挑身材同深遂的五官，出眾亮麗的外表令她廣受關注及走紅。因為是新疆維吾爾族血統關係，其美貌同另外兩位同樣來自新疆的女星迪麗熱巴、佟麗婭不相伯仲，被稱為「新疆三美」。正正因為她們的美麗，而使唔少女性觀眾視她們為偶像，追隨她們的打扮﹑護膚等行為。

古力娜扎早前在個人社交網站一連上傳多張開船P的水着相，身穿一件頭黑色泳裝大晒好身材。但網友就似乎唔在意她的性感程度，反而將焦點集中在她的雪白肌膚到，引起不少討論。

古力娜扎肌膚白到會發光的。（古力娜扎微博圖片）

眼見古力娜扎的肌膚白滑，就好似BB肌般白到發光，網友們就開始質疑更不禁懷疑她打了一噸美白針添。事關同樣出生於新疆的迪麗熱巴同佟麗婭，她們的膚色就比較偏向黃白一點，而且新疆的氣候日照時間比較長，非常不相信她的膚色是天生如此白。因此網友們就找到她未出道前做模特兒的照片，一身古銅色肌膚證實她應該後天有加工，不過都是猜測而已。

白到似足BB肌。（古力娜扎微博圖片）

但古力娜扎白到似BB肌唔係冇原因，皆因她做足好防曬工作非常勤奮。就好似她上綜藝節目錄製，除了戴墨鏡戴帽之外，還不停狂噴防曬噴霧。一集落來噴了數十次之多，白唔係冇原因嘅。

古力娜扎未出道前的模特兒照片。（微博圖片）

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