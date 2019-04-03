古力娜扎新髮型撞樣范冰冰　網友：感覺太似范爺

內地人氣女星古力娜扎是維吾爾族人，擁有高挑身材同精緻的五官，所以一出道就有「新疆維納斯」之稱，在短短幾年時間內就躍升為一線女星，於兩岸三地大受歡迎話題十足。而過去一直以長髮造型示人的她，近來就突然轉換新髮型以短瀏海亮相，沒想到被大批網友直指完全難認得出是她，唔講還以為是范冰冰添，二人完完全全撞臉引起網上熱議。

古力娜扎一直以長髮示人，外形亮麗深受大家喜愛。（網上圖片）

現年26歲的古力娜扎自出道以來就一直是長髮，其長髮可轉換不同造型，總被人一種飄逸仙女感覺深受大家愛戴。但近日她就透過工作室上貼一則名為「愚人節特輯」，公開了其私下活潑可愛的一面。在動態畫面中，她總是拿著手機玩自拍又同粉絲互動，不時傻笑又手舞足蹈似足小朋友，自然不做作的模樣十分可愛。雖然可愛但大家就將重點擺放在她的新髮型上，她頂著一頭及肩的短瀏海髮型，給人有一種煥然一新的感覺，獲得網友們一致大讚「好漂亮」﹑「依然好看」﹑「依然不掩美麗本色」…覺得她顏值高的確能駕馭不同的髮型。

古力娜扎玩自拍又同粉絲互動。（網上圖片）

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雖然是有讚無彈但有不少網友都覺得她同范冰冰撞臉，皆因早年范冰冰亦剪過相似的髮型，而且二人同屬是大眼睛長臉型美女，所以在某角度上二人絕對是似到足，難怪有網友都話第一眼以為是冰冰添「感覺太范爺了」﹑「我以為范冰冰」﹑「跟范冰冰一模一樣」…乍看之下二人根本就是傻傻分不清，不過大家都覺得她是戴假髮的。

某角度上古力娜扎同范冰冰果然係似到足。（網上圖片）