邕聖祐新劇《18歲的瞬間》海報散發少年氣息　與金香起共度青春期

韓國男團Wanna One出身邕聖祐近來歌視雙棲發展，早前邕聖祐推出第一首個人單曲兼汽水廣告歌《Heart Sign》，同時亦與金香起、申承浩等人拍攝JTBC新劇《18歲的瞬間》。今日（19/6），JTBC公布《18歲的瞬間》宣傳海報，盡顯邕聖祐、金香起和申承浩的青春氣息。

邕聖祐投入拍攝新劇《18歲的瞬間》。（Twitter/@officialtwt_OSW）

邕聖祐近日推出第一首個人單曲兼汽水廣告歌《Heart Sign》。（Twitter/@fantagiogroup）

邕聖祐廣告拍攝花絮

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《18歲的瞬間》早前公開兩張邕聖祐的個人宣傳海報，可見邕聖祐身處花叢中，展現邕聖祐的少年魅力；而今日發布的《18歲的瞬間》兩張海報中，三位主角邕聖祐、金香起和申承浩分別身穿便服和校服，強調《18歲的瞬間》以校園生活為主題。

JTBC上星期公布《18歲的瞬間》邕聖祐個人海報。（JTBC）

而今日發布的《18歲的瞬間》海報中，邕聖祐、金香起、申承浩在藍天下微笑，洋溢青春魅蚱（JTBC）

《18歲的瞬間》講述每個人都會曾經歷過的18歲故事，而邕聖祐則飾演孤獨少年崔准宇，在轉到新學校後，邕聖祐經歷不同事情，從而開始成長。究竟首次參演和擔正新劇的邕聖祐表現如何呢？就要留意《18歲的瞬間》7月22日首播了。

一眾粉絲必定很期待邕聖祐的表現。（IG/@osw_onge）

邕聖祐IG靚仔相