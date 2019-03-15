邕聖祐成Wanna One首人來港　與粉絲共渡白色情人節

韓國限定男團Wanna One出身的成員邕聖祐，昨天從首爾出發，來到香港出席Valentino品牌發佈酒會，吸引了近300名粉絲到場，同場亦有容祖兒、佘詩曼及余香凝等藝人出席。邕聖祐作為組合解散後，第一位以個人身份訪港的成員，固然成為傳媒追訪的焦點。

穿著全黑衣服的邕聖祐，一出場就引來全場粉絲尖叫，現場閃光燈亦閃過不停。雖然剛下飛機，可是邕聖祐都表現親民，向現場粉絲和記者打招呼。被問到昨天見到香港粉絲，熱情支持的感受，他就表示：「很久沒有見到香港粉絲，今（昨）天在公開場合與粉絲見面，心情非常好。」可惜由於邕聖祐今天將要出發泰國，為粉絲見面會做準備，只能和香港粉絲短暫見面。

邕聖祐作為Wanna One第一人來港，吸引大量粉絲帶同手幅到場支持。（劉智源攝）

邕聖祐亦有簡單透露今年計劃，他講到正在準備拍攝JTBC韓劇《十八歲的瞬間》，並在劇中擔大旗做男主角。除了拍劇外，亦預計會有多樣的活動，以不同的面貌與粉絲見面。至於Wanna One解散後，粉絲都非常關心11位成員的感情。邕聖祐就話至今成員們也有經常聯絡，力證Wanna One之間的兄弟情。