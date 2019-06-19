鄭秀文拒再捱餓減肥　找回健康心態：後悔將瘋狂的觀念灌輸給大家

鄭秀文（Sammi）將於下月在紅館舉行演唱會，現時Sammi積極訓為個唱綵排和訓練。過去Sammi出名追求骨感，堪稱圈中的減肥狂人，在演唱會前會進行全天候地獄式減肥，務求以最瘦姿態示人。不過她近來一反常態，主張吃得健康同時保持體型，反省過去的自己對美的見解太極端，現在認為「健康才是美麗的源頭」。

Sammi 今日在IG 上傳了一張對比圖，左邊是過去「長年累月極端節食，挨餓都輕鬆自如」的Mi，右邊是現在有「適量肌肉鍛練吃得健康不會餓自己」的Mi。前者面色蒼白沒有精神，而且皮膚沒有很結實，而後者雖然同樣瘦到見骨，但渾身緊緻肌肉，而且有線條。

Sammi 明白過去自己對美的定義很扭曲，為了瘦而瘋狂捱肚餓，現在均衡飲食配上運動更健康。（Sammi IG圖片）

過去Sammi 為減肥戒掉澱粉質已20年，但近來她開始重捨米飯，認為「減肥是需要吃東西的」，雖然她沒有需要減肥，但均衡飲食可以保持健康。Sammi指自己曾經很沉迷「皮包骨」，很後悔以前將這種「瘦到皮包骨才是美」的瘋狂觀念帶給女士們，她很高與現在自己已經找回健康的心態，雖然過程不容易，但Sammi認為很值得。