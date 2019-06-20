【多圖】白間美瑠@NMB48首推寫真大曬火辣身材　自爆愛在香閨裸體

日本女團NMB48成員白間美瑠去年參加韓國選秀節目《Produce 48》，吸引不少K-pop迷注目，而且接替山本彩成為NMB48的領軍人物，其一舉一動自然受到粉絲和外界關注。白間美瑠昨日（19/6）推出首本個人寫真集《LOVE RUSH》，寫真集不單赴澳洲取景，白間美瑠還大曬姣好身材，所以寫真集一面世即引起粉絲哄動。

白間美瑠去年參與《Produce 48》，最終獲得第20名，無緣成為限定女團IZ*ONE一分子。（《Produce 48》官網）

NMB48領軍人物山本彩（左）去年畢業，白間美瑠接棒成為組合的代表人物。（Twitter/@shiromiru36）

回顧《Produce 48》參賽相片

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為了宣傳寫真集，白間美瑠登上日本男性雜誌《週刊Playboy》封面，又在東京新宿一家書店舉行宣傳活動，與粉絲近距離接觸。活動期間，白間美瑠自爆愛在家中裸體：「我從小到大在家中都不穿衣服，現在我爸和我弟弟也沒有說甚麼。」白間美瑠又稱時常到健身房鍛鍊下半身肌肉，現時對自己臀部非常滿意，認為它值120分，可見白間美瑠對自己身材充滿信心。

白間美瑠昨天推出首本個人寫真《LOVE RUSH》，大曬驕人上圍。（Twitter/@shiromiru36）

白間美瑠登上日本男性雜誌《週刊Playboy》封面，瞓身宣傳寫真集。（Twitter/@shiroma_first）

白間美瑠昨日舉辦宣傳活動，自爆從小到大都在家中裸體。（Twitter/@shiroma_first）

白間美瑠直言其臀部值120分。（Twitter/@shiroma_first）

白間美瑠寫真集靚相與花絮