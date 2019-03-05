高橋朱里@AKB48宣布畢業兼韓國出道　粉絲反應好壞參半

日本女團AKB48成員高橋朱里昨日（4日）在自己的生誕祭（生日演出）上，向粉絲宣布將會從AKB48畢業（退出組合），並與韓國演藝公司Woollim娛樂簽約在韓國再次出道，令AKB48粉絲和K-pop迷相當震驚。去年曾參演韓國Mnet選秀真人騷《Produce 48》的高橋朱里雖然未能成功晉身12強，以限定女團IZ*ONE成員身份出道，不過自《Produce 48》結束後，高橋朱里獲Woollim娛樂拋出橄欖枝，高橋朱里與家人、AKB48成員和職員等人商量後，最終作出畢業決定。

高橋朱里宣布畢業和進軍韓國，轟動日韓等地。（網上圖片）

高橋朱里在《Produce 48》雖然未能成功晉身12強，以限定女團IZ*ONE成員身份出道，不過自《Produce 48》結束後，高橋朱里獲Woollim娛樂拋出橄欖枝，高橋朱里與家人、AKB48成員和職員商量後，最終作出畢業決定。出道8年的高橋朱里強調自己非常喜歡AKB48，不過她覺得現在自己要更上一層樓，所以希望去一個能讓自己不斷接受新挑戰的環境，希望粉絲日後仍能支持她。

高橋朱里曾參與《Produce 48》，雖然未能殺入12強，仍獲韓國公司看中在當地出道。（網上圖片）

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高橋朱里宣佈畢業後，AKB48總監督橫山由依，曾參與《Produce 48》的後藤萌咲、宮崎美穗、白間美瑠、小嶋真子等人紛紛送上祝福，但粉絲卻非一面倒支持偶像，高橋朱里公布前往韓國的消息後，台下粉絲沉默數秒後才報以掌聲，而網民亦指高橋朱里21歲才在韓國出道，而現時新人大多為00後，年齡難免較吃虧，擔心能否在競爭日益白熱化的韓國演藝圈立足，亦有粉絲全力支持高橋朱里，認為高橋朱里在AKB48的發展已達瓶頸位，轉換新環境挑戰也是好事。高橋朱里透過《Produce 48》在韓國累積一定人氣，所以在韓國出道的消息同樣引起當地關注，韓國網民對高橋朱里再次出道表示相當歡迎。

AKB48總監督橫山由依向高橋朱里送上祝福。（網上截圖）

仲有邊個AKB48祝福高橋朱里呢？

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高橋朱里2月中前往韓國為出道作準備，當時已引起韓國媒體關注，而Woollim娛樂也透露高橋朱里所屬女團將會於今年內出道，相信大家很快就可以在韓國見到高橋朱里。

高橋朱里進軍韓國的消息橫掃日本Twitter和韓國Naver，高橋朱里感謝大眾關注。（網上圖片）