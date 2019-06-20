「國光女神」LaLa挑戰禁室獨處72小時　實驗到46小時即精神崩潰？

「蟄居」是日本一種嚴重的社會現象，意為長期「隱居」在某個地方，不出頭露面。他們處於狹小的空間，不出社會、不上學、不上班，拒絕溝通以及參與社會，獨自居住多年，這類人被稱作「蟄居族」。

台灣綜藝節目《綜藝大熱門》邀請4組藝人挑戰「沒人敢碰的傳說，拿命驗證是真是假！」而「國光女神」LaLa（蘇心甯）就選擇實驗「一個人獨自關在房間72小時」。

LaLa進入一間70呎的房間中，只能擺放一張雙人床、一個床頭櫃、一個小的電視櫃，之後就是洗手間，而房內的電視同電話亦不能使用。此外，LaLa不能攜帶任何3C產品（電腦、手機及其他電子產品），只帶了三種所需物品：洗護用品、兩本書、一個筆記本同地圖，便正式開始實驗。

LaLa在一間逼仄的房內進行獨處72小時實驗。（《綜藝大熱門》截圖）

剛開始兩小時，在監視器外觀察的嘉賓就已經受不了，只看LaLa的畫面就已經感受到壓迫感，「光看我就不能呼吸了」，反而房內的LaLa一切如常，暫未出現任何狀況，首日順利度過。

但到了第二日，她便開始出現幻聽以及自言自語，感覺有些難過同不好受，不知道外面現在變成什麼樣了，對著Go Pro講了一段說話之後，LaLa表示「我也不知道自己在講什麼，好孤單」，精神狀態有些崩潰。

34小時之後，LaLa的精神狀態明顯有所下降，甚至在崩潰邊緣。（《綜藝大熱門》截圖）

為了打發時間，LaLa逼自己打起精神唱跳，在房內拎著Go Pro轉圈，演唱蔡依林的《說愛你》，令一班觀看的主持同嘉賓紛紛大叫「她瘋了」。也許實在太無聊，LaLa竟然拿起兩個枕頭來做戲，「皇上，皇上駕崩了。」

除了LaLa帶的所需物品，Go Pro是她唯一能玩的物品。（《綜藝大熱門》截圖）

然而，在實驗進行到46小時時，LaLa的狀態已經瀕臨崩潰，她直言身體很不舒服，頭很痛、很想吐，一直乾嘔，全身無力，最後只能由廁所爬向床邊，舉白旗放棄實驗。

LaLa實在難以堅持，最終只能放棄。（《綜藝大熱門》截圖）

事後，LaLa說當時控制不了自己，不知道為何好地地會想嘔吐，又自言自語，一直有幻聽，什麼事情都想放棄，很負面。在實驗結束之後，LaLa當天下午要去簽合同，她獨自入電梯後，突然感到恐懼，於是即刻撳開門衝出去大哭。

LaLa在實驗結束後甚至留下後遺症。（《綜藝大熱門》截圖）

心理專家邱永林表示，這個實驗很危險，國外曾經做過超大型的實驗，參與的有30萬人，他們歸納出「孤獨感對一個人的傷害，等於你每天抽16支煙」，長此下去，引發心臟病、中風、癌症的風險會提高2至3倍，而且會減少6年的壽命，所以「孤獨感是人類健康一個很大的殺手」。

心理專家解釋孤獨感是一種嚴重的疾病，甚至可能致命。（《綜藝大熱門》截圖）

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