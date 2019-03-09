唔睇《3日2夜》仲有其他揀！　嚴選4個最熱門女神台灣綜藝節目

綜藝節目，可算是每個地方的集體回憶，其中又以綜藝節目最受觀眾歡迎。要數歷年來香港電視台（又或是網台）播出過的經典節目，可謂是數之不盡，例如《殘酷一叮》、《百萬富翁》、《超級無敵獎門人》、《美女廚房》、《3日2夜》等，可說是香港市民每晚收工趕回家、學生哥為睇電視而趕做功課的原動力。不過，隨著網絡的發達興起，市民的收看模式也在改變，部份人更不在局限於香港，而與香港文化相似，又是港人旅遊至愛的台灣，所製所的綜藝節目，就成了觀眾（或者網民）另一大選擇。

講起綜藝節目，就一定要提下《超級無敵獎門人》。以前唔流行上睇電視，所以唔似而家咁多人睇台灣綜藝。（視覺中國）

俗語都有話：「人梗係要向前看啦。」所以，以下只為大家介紹4個現時網上較為熱門和討論度較高的節目。如果讀者們也有自己心水的話，不妨留言分享。

《愛玩客》主要就係食，同埋浸溫泉。（Youtube截圖）

1.《愛玩客》 Youtube訂閱數 28萬



台灣三立電視製作的系列式綜藝旅遊節目，每集都由2-3位台灣主持搭配幾位客席嘉賓作為響導，介紹世界各地的風土人情以至美食。其實《愛玩客》的形式就像是無綫電視的皇牌旅遊節目《3日2夜》一樣，介紹美食，再遊山玩水，去一下當地名勝又或是主題樂園，最後就是以浸溫泉、游水之類的場景作為結尾。



由2011年首播至現在，就已經擁有了非常之多的忠實觀眾，就連一向以製作自家節目的TVB，也曾經購入並在J2台播放，可見這個節目在香港也是有一定吸引力的。不過因為近年網上平台大行其道，也有不少人喜歡在Youtube頻道上收看《愛玩客》。

+ 7 + 6 + 5

《國光幫幫忙》好明顯係男性向節目，題材以及對白都比較大膽。（Youtube截圖）

2.《國光幫幫忙》 Youtube訂閱數 71萬



節目由2013年創立至今已經有7年歷史，節目設在晚上11點播放，放在深夜時段播出，就總有它的原因。因為《國光幫幫忙》是一個以男性為觀眾的綜藝談話節目。現時節目總共有6位主持，清一色男性。他們又會以輕鬆搞笑方式訪問嘉賓，當中還有主持人主演的情境短劇。當然，節目每集請來的嘉賓都是一些「正妹」（台灣解作：美女），當中亦不時會夾雜一些「有味」笑話，少不得的，還有男仕們最愛的「福利」畫面。

+ 8 + 7 + 6

《綜藝玩很大》是外景實境遊戲節目，在台灣有一定知名度。（Youtube截圖）

3. 《綜藝玩很大》 Youtube訂閱數 ​107萬



有別上文提及的《國光幫幫忙》，《綜藝玩很大》是外景實境的遊戲節目​，形式就像是《Running Man》又或是無綫節目《大玩特玩》一類。主持人更是由香港人比較熟悉的吳宗憲為主導，還有較年輕的林柏昇（KID）及黃鴻升（小鬼）作為主持。節目在台灣取景之餘，每隔數集就會移師外地進行比賽，其中又以水上活動的比賽較受歡迎，某些集數在Youtube更有150萬點擊。



例如2月23日、3月2日播出的一集，眾人就到了馬來西亞的檳城進行拍攝，其中在香港網上討論區甚受追捧的台灣藝人邵岱兒，播出後亦迅即引起不少討論，足見《綜藝玩很大》在香港也有一大班捧場客的。



【綜藝玩很大】女神邵岱兒穿泳裝落水玩遊戲 蝦碌破功逐格捉

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大家可以留意《木曜4超玩》的剪輯以及對白，幾乎每一分鐘都充滿著笑位。（Youtube截圖）

4.《木曜4超玩》 Youtube訂閱數 120萬



要說最新、時下年輕一代最多人留意的網上節目，就應該是《木曜4超玩》。節目主持由邰智源（阿公）、林柏昇（KID）再加上兩位可愛女生泱泱及溫妮組成，而節目名《木曜4超玩》的意思即是：星期四（日文「木曜日」）、4超玩（4個超級會玩的人）。有別傳統媒體製作的節目，它是以網路電視的方式發佈，所以觀眾層面也是以年輕群為主。當中又以《一日系列》及《搶救木曜大作戰》而聞名。



泱泱同溫妮真係好可愛（連公司女同事都鍾意）

【木曜4超玩】台灣網上最好睇綜藝 主持泱泱、溫妮勁受巴打歡迎