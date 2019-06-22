【中國新說唱2】麻吉弟弟被鄧紫棋淘汰　網上爆內幕：要配合笑點

內地綜藝節目《中國新說唱》第二季自上星期開播以來便話題不斷，今季鄧紫棋（G.E.M）與潘瑋柏拆隊之後倍感壓力，首次參與海選她，面對一眾參賽選手也有些不知所措。

最新一集中，台灣著名音樂人麻吉弟弟（周立銘）現身G.E.M的戰列，成為全場的焦點，他禮貌地同G.E.M握手，做完自我介紹後rap了近30秒，G.E.M聽完對於是否給予金鏈相當為難，她掙扎了一陣，最後對麻吉弟弟說「對不起」，將其淘汰。而麻吉弟弟對自己的表現亦非常有自信：「我自己覺得我表現得可以更好，但是已經夠好了。」

出身於90年的麻吉弟弟是台灣說唱組合「Machi」最年輕的成員，12歲時便發行首張專輯，主打歌曲《劈哩啪啦》挑戰高難度rap速度極限，後來回到美國發展做DJ，於2015年回歸樂壇。

麻吉弟弟現身G.E.M戰列，但卻被淘汰。（《中國新說唱2》截圖）

不少參賽者都都稱自己小時候便已經聽麻吉弟弟，還有人指「他是和熱狗（MC HotDog）一個時期的吧」等。原本大家都很期待麻吉弟弟的表演，不過在他rap完之後，看台上有選手評價到：「他真的是這二十年沒有進步，我現在聽他的歌，跟他那首『我隨便押個啊，我劈哩啪啦亂講話』那個韻腳都是一樣的，然後節奏也是差不多的，不應該給他鏈子，真的」、「說一句話，紫棋做得對」。

有參賽者評價麻吉弟弟二十年都無進步。（《中國新說唱2》截圖）

這一組選完之後，麻吉弟弟問G.E.M自己被淘汰的原因，「因為你剛才沒有解釋，我覺得你至少要給我一個回答嘛。」但G.E.M似乎有口難言，講了一句「我覺得……」之後，便直呼「這裡就是這麼大壓力的嗎？」她對麻吉弟弟說想處理下剛剛有無後悔給金鏈的，讓對方給點時間，而麻吉弟弟笑言：「我是你後悔的那個，不是嗎？拜託……拜託……」一直不依不饒，令在場的選手感到不滿，紛紛表示「可能你以前強，現在沒有進步，那不選你也很正常」、「就在浪費大家時間，有的也沒過啊，別人也沒說爭取。」等等

後來G.E.M在接受訪問時，表明了自己不選擇麻吉弟弟的原因：「其實麻吉弟弟有一個東西，我剛剛在他面前，我沒敢說出來，當時聽的時候我就覺得，『不知道你哪裡可以去進步』。」

麻吉弟弟很渴望收到G.E.M的金鏈。（《中國新說唱2》截圖）

由於G.E.M在30人中一次給了選手9條金鏈，只剩下21條給後面的選手，之後她也意識到給了太多，於是急步走去找潘瑋柏求助，壓力達到一度爆喊：「這對他們來說是很重要的一個東西，可是我又沒經驗，一開始就給了很多，那我最後不夠用怎麼辦」，另一方面，G.E.M覺得如果沒有給金鏈，就好像親手奪走了參賽者的夢想。

G.E.M對於之前給了太多金鏈感到慌張，向潘瑋柏求助。（《中國新說唱2》截圖）

麻吉弟弟的參與引起不少爭議，他昨晚（21日）在微博寫到，自己很欣賞、喜愛這個節目，也感謝節目組這兩年來三顧茅廬邀請他參與。其後更大爆內幕：「今年本想用一個嶄新的自己面對期待我的你們，畢竟沒人想活在以前。可迫於導演方要求不僅要唱節目想聽的，更要配合做一些梗（笑點），嗯，我明白…這不僅是一場比賽，更是一場秀。」

而評論中網友們也各執己見，有人認為麻吉弟弟非常有實力，表示理解他的無奈；也有人認為麻吉弟弟表現一般，應該謙虛些等等。