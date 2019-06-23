背部痘痘永遠清唔走？　台灣女神曾之喬有三大絕招解決問題

一到夏天，便是大家騷Body的好時機，除了Keep Fit之外，皮膚也是女生們考慮的問題之一，不少人胸前同背部都容易出悶痘，一抓便會留疤，影響穿泳衣及露背裝的效果。而台灣女星曾之喬也曾經飽受背部痘痘的困擾，作為過來人的她，分享了治痘三大秘訣。

第一：先洗頭再洗澡。

曾之喬表示，洗澡次序可能是導致背部痘痘的元兇之一，以前她習慣先洗澡再洗頭，但潤髮乳的成份通常比較滋潤，如果沒有洗淨，容易堵塞背部毛孔，從而滋生痘痘，所以之後她嘗試先洗頭，之後將頭髮包起來再洗澡，痘痘問題便有所好轉。

曾之喬指出洗澡洗頭的先後次序可能會導致背部出痘痘。（Instagram@chiaochiaotzeng）

第二：每日更換睡衣

內衣褲大家會日日換，不過睡衣可能未必如此。殊不知這同背部痘痘也有很大關聯，雖然睡覺時通常不會流汗，但身體依然會分泌油脂，此時睡衣便成為細菌的「滋生地」，引發痘痘，所以曾之喬建議容易生痘的人最好每日清洗、更換睡衣，保持身體乾淨清爽。

曾之喬建議容易生痘的人日換睡衣，避免細菌依附在上面。（Instagram@chiaochiaotzeng）

第三：溫和去背部角質

曾之喬是油性肌膚，為了控制皮膚水油平衡，她每日都會花時間認真保養，除了面部護膚，洗澡時還會刷背，搭配使用溫和去角質的產品，以及保濕噴霧噴背，令其更加光滑滋潤。

現在曾之喬的背部十分白皙光滑。（Instagram@chiaochiaotzeng）

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