台灣女神曾之喬頻頻曬性感照　佛系減肥法煉成魔鬼身材？

台灣藝人曾之喬經常在Facebook上大曬火辣Sexy靚相，她日前出席運動品牌一日店長活動，透露維持窈窕身形的秘訣，竟是走隨性不強求路線，絕不給自己有壓力的魔鬼訓練，甚至厭惡病態減肥。她有時間時會一周運兩三次，一次兩三個小時，但從沒有硬性規定自己，甚至不喜歡把運動視為「還債」、為了減肥而運動。

如果身材不小心「失守」，曾之喬也不會刻意減肥，或快速運動實施「魔鬼計畫」。她選擇反其道而行，透過自我檢討，了解自己是不是什麼地方失衡、做得不好，然後就從調整那個失衡之處開始，找回自己的平衡，讓自己快樂運動，就慢慢瘦地回來。她追求內心平靜，運動時反而不聽加快節奏速度的舞曲或快歌，反而選擇聽浪漫的、舒緩情緒的慢歌，讓自己在放鬆的情境中踩踩滑步機、做重力訓練等運動。

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曾之喬喜歡到處旅行，也分享在歐洲常常都被搭訕，早已司空見慣，卻在日本踢到鐵板，本想假藉只懂說英文讓「豔遇對象」知難而退，沒想到對方英文超流利，一路用英文大聊特聊，送她們一行人回飯店，她也只好硬着頭皮把「英文戲」走完，同行的友人都笑她，讓她大呼好尷尬。

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