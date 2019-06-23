【粵講粵㜺鬼】同「巴打」火水哥過一日　彭慧中着男裝恤衫引遐想

「彭慧中上屋企服侍你24小時，每日生活點過？」內有不少彭慧中的照片。（網上圖片/ LIHKG）

事緣在一個月前，有一名叫做「火水哥」的網友在連登討論區上，開了一個標題為「彭慧中上屋企服侍你24小時，每日生活點過？」的討論貼，內文更詳細地貼出多張網絡女神彭慧中（Phoebe）的做家務的照片，而亦因此此貼更成為熱門貼文，吸引眾多網民討論。雖然，之後因為照片中的蛛絲馬跡，而令「火水哥」被踢爆，可能只是節目製作組的宣傳技倆。

真的讓不少網友真的以為彭慧中上這位「巴打」的家中，直至這張照片的出現。（網上圖片/ LIHKG）

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直至在周六（6月22日）晚播出的《粵講粵㜺鬼》，彭慧中終於在節目亮相，原來她亦是飾演「火水哥」（鄧智堅飾）的女神之一。節目中她真的上了「火水哥」的家中做家務，也有一起別午餐等浪漫情節。不得不提的，當然是她在「火水哥」家中換上男裝恤衫後，露出超長美腿一幕，更引起網友無限的遐想。可惜，故事還是一如以往，「火水哥」與「女神」之間仍是沒有修成正果，而彭慧中上屋企服侍你24小時，亦只是劇情中的節目效果...唉，「火水哥」真係慘！

彭慧中（Phoebe）是不少網民心中的女神。（網上圖片/ LIHKG）

有不少人曾表示過：「睇《都市閒情》都係因為有彭慧中。」（網上圖片/ LIHKG）