【港姐2019】一文睇晒143位參賽者　大熱KOL蔡嘉欣率先跑出！

《2019香港小姐競選》今日進行首輪面試，作為一年一度的選美盛事，吸引不少女士參加，共有過百人參與首輪面試。以外型來看，整體質素都算不錯。在眾多參賽者當中，有沒有你的心水？即刻睇相！

蔡嘉欣今年25歲，是一位Model及YouTuber。（梁碧玲攝）

今年一如以往有不少現職Model的靚女參加面試，其中畢業於理工大學紡織及製衣系的蔡嘉欣（Kayan），身兼Model及YouTuber，今年25歲，年紀輕輕已經有時裝店及美甲店，更經常周遊列國，分享心得。

笑容甜美。（梁碧玲攝）

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而湯洛晴（Carmaney）今年26歲，去年代表香港到東京參選2018國際小姐，畢業於香港浸會大學人文學系。2013年出道的她，主要做模特兒拍廣告，曾拍攝地鐵全月通，以及美心MX廣告，也曾與金像獎影帝古天樂合作。

湯洛晴去年代表香港參加2018國際小姐。（梁碧玲攝）

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另一位Katy Yeung，身高178cm，身形高䠷的她十分突出，加上笑容甜美，相當煞食！在香港城市大學主修犯罪學，一雙長腿好吸睛！

身高178cm的Katy Yeung，相當突出！（梁碧玲攝）

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