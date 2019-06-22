【港姐2019】重溫過去3屆首輪面試高質佳麗　馮盈盈靠3招贏在起點

下星期一（24日）就是一年一度香港小姐初競選首輪面試的日子，《香港01》記者為大家搜集了2016至2018年大熱門港姐初選時的裝扮，讓大家重溫她們當年又Pure又True的模樣；記者更找來冠軍級師姐馮盈盈為參賽者教路，將三大貼士大放送。

馮盈盈憶起三年前參加香港小姐的原因：「其實當初報名參選係為咗畢業之後、返工之前可以做一啲嘢揚名立萬、全香港都知道嘅。」當記者問到是否初選就已經劍指冠軍時，盈盈就表示其實報名的時候沒有太大信心：「當時仲有好多好高質素嘅佳麗，好幸運入到圍、知道競選嘅情況已經好好。」她又鼓勵大家鼓起勇氣挑戰自己：「只要係畀到你好大嘅動力、決心，就踏出呢一步去報名，就係最好嘅理由。」

馮盈盈初選時沒想到自己後來會摘下桂冠。（資料圖片）

馮盈盈提醒各參賽者化淡妝：「首先一定最好都化少少妝以示尊重比較好，每年都有好多佳麗選擇以素顏示人，可能佢哋本身清麗可人，但普遍嚟講大家都會化妝點綴自己先去。記住係少少妝，千祈唔好重手，唔好因為覺得呢件事好緊要、好隆重就化得比較濃或者太艷麗，反而咁會有反效果。評判又睇唔到你真實嘅輪廓、五官，就唔係好啱評判想睇你真面目嘅目的。」

衣着方面就沒有太多規限：「衣着方面我覺得最緊要係啱身，我相信好多去面試嘅女仔都係初次面對鏡頭，但又會有好多好多記者、鏡頭多角度想幫你影相或者同你做訪問，若果件衫唔啱身就會有走光嘅危機。咩風格其實都冇限嘅，襯返自己就OK。」

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馮盈盈又貼心提醒炎炎夏日大家都必須注意的問題：「分享返當時嘅經驗，大家去參選港姐都會比較緊張，就會有腋下出汗嘅問題，呢個係真係會發生嘅問題，大會就好貼心咁喺我哋出場前提供紙巾，大家都可以Take care下呢個問題，Aware到會有呢個情況發生，衫就盡量唔好一掂水就變色、唔易乾嘅質地，自己都可以做定防備措施，例如用多啲止汗劑，咁無論點緊張都唔會俾人見到。」

點擊圖輯看看近3屆大熱門港姐初選時又Pure又True的妝扮：