【港姐2019】湯洛晴履歷強　曾與古天樂拍廣告代表香港選國際小姐

湯洛晴曾代表香港參選「2018國際小姐」。（IG圖片 / carmaneysantiago）

《2019香港小姐競選》今日（6月24日）進行首輪面試，早上10時，在康城港鐵站外就已經有一大班傳媒，等候143位參選佳麗到場。每年都有各色其式的佳麗參選，而大部份人都選以端莊的連身裙示人。不過，由她們向記者們報上姓名或者Instagram那一刻起，就已經相繼被「起底」，就好似這位現年25歲，穿著一字膊藍白短裙的湯洛晴（Camaney）。原來她的履歷亦十分之強，除擁有高挑而突出的身材外，五觀亦非常之標緻。

湯洛晴（Camaney）好陽光吖。（IG圖片 / carmaneysantiago）

湯洛晴選過美有經驗，面對鏡頭完全不會唔自在。（資料圖片）

細問之下，原來她曾代表香港參加「2018國際小姐」，本身還是一名模特兒，拍過不少節目廣告，更曾與男神古天樂合作拍過廣告。個人生活還十分多姿多彩，先後踏足過法國、義大利、希臘等國家，亦有去過羅馬尼亞做義工，真係愛心爆棚。當然，IG內更有大量陽光與海灘的性感泳衣照，身材仲Fit到漏！



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