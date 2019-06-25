王嘉爾曬精壯健身相超吸睛　被黄旭熙嘲笑身高即變臉

韓國男團GOT7香港藉成員王嘉爾，近年在內地發展得有聲有色，特別在於綜藝節目方面，幽默風趣的表現廣受內地觀眾喜愛，其一舉一動都廣受注目。近日，他身材方面又進一步引起討論，在個人微博上裸上身大晒結實肌肉，搞到一班女粉絲睇到流晒鼻血。

王嘉爾一向對自我身材管理方面要求甚高。（王嘉爾微博圖片）

事實上王嘉爾一向對自己的身材管理方面甚有要求，自研一套「硬核減肥法」，即是除了澱粉之外他什麼都吃，就好似牛肉﹑芝士之類，再加上運動就可以練就完美的好身材。最近遠在美國工作的他亦不忘健身並大晒好身材：「在美國 現在，别擔心有吃有健身有睡有專心工作，蠻好的想你。」從照片一看他的身材的確比起從前又精壯了，除了一向二頭肌飽滿之外，胸肌﹑腹肌都特別結實，還有男士們最羨慕的人魚綫添，相信他的體脂非常低才有如此好身材。

難得公開裸上身的他睇到一班女粉絲心動，大家都對他的好身材有讚無彈，網友紛紛留言：「哥哥我血槽空了」﹑「好有魅力」﹑「誰頂得住」…就連男網友都睇到嘩嘩叫，要以他為目標開始瘋狂健身。

王嘉爾身材似乎又精壯不少。（王嘉爾微博圖片）

另外，王嘉爾身材一絕當然無話可說，但其實他對自己的身高非常在意的。就在日前他錄製綜藝節目《奔跑吧》，就被同樣是韓國男團的香港藉成員黄旭熙調侃他身高，搞到他即時面有難色非常在意。一開始王嘉爾大讚黄旭熙穿西裝非常靚仔，認為自己一樣是穿西裝就顯得好自卑，此時黄旭熙就給出安慰：「你有你的魅力，就是矮的帥，我是高的帥。」王嘉爾一聽就非常在意，要對方作出一個合理解釋，而黄旭熙就表示：「別人看他那個視綫」話還沒講完王嘉爾就一怒之下：「你想死是不是。」睇得出他好在意。

黄旭熙調侃王嘉爾身高。（微博圖片）

王嘉爾官方身高是174CM，而黄旭熙就是183CM，雖然身高上明顯差一段距離，但網友就叫他不要在意，因為人生就是沒有那麼十全十美的，他身材好懂得創作已經非常有魅力了。

他們身高好明顯地差了一段距離。（奔跑吧微博圖片）

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