【開心速遞】60歲單立文古裝扮相好後生　凍齡秘訣：有一個好老婆

TVB 皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》最新兩集有歐陽震華強勢加盟劇組，客串群姐的偶像歐陽波比，更與群姐（許思敏飾）在劇中有「感情線」，不過今集除了歐陽震華和群姐的「重口味」感情戲之外，還有一大亮點，就是今年60歲的豹哥單立文，古裝打扮竟然十分青靚白淨，不輸他當年飾演的西門慶扮相。

豹哥在劇中扮演才子唐伯虎，皺紋都唔多條，一點也不似60歲。（《開心速遞》影片截圖）

劇情講述群姐因為夢見歐陽波比有危險，導致茶飯不思影響工作，走去找神婆解夢，她指二人有三世宿世姻緣。回溯第一世，歐陽震華在這一世是祝枝山，聯同，聯同文徵明（許家傑飾）、周文賓（張景淳飾）和西門慶…吖唔係，是唐伯虎（單立文飾）一同到蜜娛院（妓院）尋花問柳。當中豹哥的古裝扮相，令人眼前一亮，青靚白淨風流倜儻，竟有他29年前飾演西門慶的即視感。

豹哥於29年前首次飾演西門慶，現在看來竟跟當年的狀態相差不遠。（《西門慶》影片截圖）

豹哥今年剛過60歲，平日打扮勁young，熱衷社交網絡勁跟得貼潮流，他回覆《香港01》，分享獨家凍齡秘訣：「其實除咗做facial，每日做運動之外，就係要開心，keep住咁貪靚，閒時聽吓音樂，玩吓結他，上網發掘新知識，暸解多啲世界嘅潮流，保持童心，早啲瞓。」除此之外，豹哥強調屋企有一個好老婆胡蓓蔚，返工又有一班好的同事，都是令他保持年輕的重要元素！

除咗做 facial 聽音樂做運動，想保持青春最緊要嘅係有一個好老婆呀！（單立文 IG @palsinn ）

年輕時的豹哥：

今集的劇情相當重口味，歐陽震華和群姐有相當多的調情戲份。（《開心速遞》影片截圖）