朱千雪兩年無拍劇網民好掛住：希望佢哋會支持我嘅其他節目同工作

2012年度香港小姐季軍朱千雪 (Tracy) 當年雖然失落冠軍寶座，但根據多方面的民意調查，Tracy其實深受大家的喜愛和支持，可說是民選的冠軍。而一直以來，Tracy都很有人氣，更是不少男士心目中的女神。她入行後亦一度備受無綫力捧，然而她醉心追求知識，寧願減少幕前的演出工作，也是繼續她的學業，不斷進修。本身畢業於加拿大西門菲莎大學的她，於2015年下半年就向TVB請假一年去修讀香港中文大學的碩士學位，在2016年畢業後，又於同年9月修讀香港城市大學法律博士學位。

千雪BB驚喜現身《Think Big天地》(電視截圖)

Tracy現在幾乎大部分的時間都花在讀書之上，已經好耐無拍過劇，對上一部她主演的劇集是2017年播映的《踩過界》，至今已有兩年了，她的粉絲和一班網民都好掛住她。日前Tracy就為兒童節目《Think Big天地》擔任嘉賓，與小朋友互動，雖然她只是於其中一part出鏡，全程只得6分鐘左右，但亦有網民留意得到，並惹起了大家的討論。網民除了留言表示好掛住Tracy之外，又好想知道她幾時會再拍劇。也有網民覺得TVB安排Tracy主持兒童節目卻不安排她拍劇，似是將她投閒置散，好戥她唔抵。

佢同小朋友玩得好開心。(電視截圖)

《香港01》電話訪問了Tracy，讓她為粉絲同網民解答疑團，Tracy表示：「佢哋邀請我上去玩啫，我淨係做咗一part嘅嘉賓，因為依家都忙緊繼續返學啦，放完暑假之後都會繼續學業嘅，所以暫時都未有拍劇嘅安排住。咁都多謝網民掛住我拍嘅劇，但係希望佢哋會支持我嘅其他節目，或是工作，因為嚟緊keep住有時間都會做唔同嘅節目，同埋拍廣告，仲有出活動。嚟緊呢一年都要繼續努力讀書，所以都未有咁快畢業同埋開劇住。」

千雪BB真係好鍾意讀書。(IG@tracytschu圖片)

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