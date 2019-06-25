【烈火雄心】「雙古一鄧」曾被力捧　鄧一君無悔退出娛樂圈

最近在深宵時段重播的TVB經典劇集《烈火雄心》，吸引觀眾再度追看。鄧一君在劇中挑戰演智障少年劉海寶，超水準演出令人留下深刻印象！雖然鄧一君已經淡出演藝圈，但童星出道的他，原來曾被哥哥張國榮點名大讚。哥哥當年曾公開表示睇好「雙古一鄧」三位新人，「雙古」指的是古天樂和古巨基，而「一鄧」就是指鄧一君。

最近《烈火雄心》重播，不少觀眾於深宵追看，除了「南山三虎」，阿栢（古天樂飾）與寶寶（鄧一君飾）的一段兄弟情也令人相當動容。（電視截圖）

鄧一君自9歲開始拍攝港台節目，因為樣子精靈，一直不乏演出機會。之後在《縱橫四海》中飾演童年版周潤發，雖然哥哥也有份參演，但兩人卻沒有對手戲，直至到金像獎頒獎典禮，他們才正式相識，鄧一君在接受《香港01》訪問時透露：「嗰陣因為《記得…香蕉成熟時》獲提名最佳新演員，哥哥都有出席，咁我哋又同公司，自然都有傾偈。後來拍《記得...香蕉成熟時II初戀情人》哥哥有客串，我哋就有對手戲。（有冇教你演戲？）唔可以話教，但佢有同我分享對電影、音樂嘅心得，唔止喺現場有傾，平時我哋都有Keep住電話聯絡。」

鄧一君是童星出道，不過令他成名的卻是1993年香港電影《記得…香蕉成熟時》男主角波仔，更獲提名香港電影金像獎最佳新演員獎。（《記得…香蕉成熟時》螢幕截圖）

對於獲哥哥公開力讚，鄧一君也表示很感激對方：「好驚喜呀，一個咁資深嘅前輩讚我，當時真係好開心，同埋好多謝佢。（退出娛樂圈會唔會覺得可惜？）初初都會，點解自己冇堅持，但而家諗返其實唔需要可惜。始終電影圈娛樂圈同其他行業唔同，唔會話走咗就返唔到去，其實我隨時都可以返去拍戲，將來嘅嘢話唔定，可能我會做埋影帝呢？不過我覺得呢個決定係啱嘅，因為我唔拍戲之後真係開心咗，我而家好享受生活，活得好好，我相信哥哥見到都會戥我開心。」

鄧一君2006年結婚，並育有一女鄧頌情（Kristen）。（Facebook@鄧一君）

拍完《記得…香蕉成熟時》後，鄧一君加入TVB拍攝了第一套電視劇《五個醒覺的少年》，此劇成功令更多人認識他：「當時TVB搵我做男主角，經理人就叫我試下。呢套劇令我入屋，當年仲係TVB收視冠軍，後來喺大陸播，令更多內地觀眾鍾意我。」他在TVB參演了不少劇集，當中《烈火雄心》可以算是代表作之一：「如果要排，《香蕉》一定係第一位，第二係《五個醒覺的少年》，第三係我喺教育電視拍嗰啲，《烈火雄心》排第四位。」

鄧一君在《烈火雄心》中飾演劉海寶（寶寶）。（電視截圖）

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當時鄧一君在演藝圈發展算是順風順水，但天生Baby Face的他，一直在劇中飾演弟弟的角色，戲路受限：「我有講過想試下做壞人呀、殺人犯呀，但導演話『你似俾人殺多啲』，所以其實我係從來未做過反派嘅。」考慮到前景不樂觀，鄧一君在2005年決定轉行，投身保險業做理財顧問：「做演員好講際遇同運氣，有可能你做十年都唔得，變咗做茄喱啡。最主要都係生活問題，想買車買樓，又想結婚生小朋友，樣樣都係錢。但我嗰陣每個月得兩三萬，自己又會同身邊人比較，點解我待遇差？太多不明朗因素。但做保險唔同，只要你夠勤力，肯用心就會做得好。咁我諗自己人緣又唔差，同人溝通又冇問題，咪試下囉。」

鄧一君淡出娛樂圈後，投身保險業，發展相當好。（一君士多Facebook圖片）

鄧一君從事保險業多年，發展越來越好，現時是高級分行經理，年薪過百萬，他也視為終身職業。除了正職之外，他也與朋友夾份投資開車仔麵店，在今年年初開業：「當係一種投資同興趣，有三個股東，只係考慮到我做過演員所以先用我個名改做一君士多。」如今鄧一君事業穩定，但他也不排除客串演出：「睇兩個因素：如果係古仔搵我我一定拍；第二係睇角色，反派同殺人犯我一定唔做，因為我唔想有負面形象，我又唔係演員，唔係求發揮。」希望有機會再看到鄧一君的演出！

古仔同鄧一君除了戲內是兄弟情，戲外也份屬老友，年初鄧一君開設車仔麵店，古仔更親自到場幫襯。（一君士多Facebook圖片）