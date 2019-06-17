【烈火雄心】飾演關詠荷妹妹　林芷筠承林保全父業當配音員

《烈火雄心》在深宵時段開始重播已經過了幾天，雖然只是短短四集，但已經令不少網民熱烈討論，舊劇容易變神劇，皆因當年很多人和事容易令到現今的觀眾感到新鮮，而且很多人亦已經退出幕前多時，那種神秘感自然令觀眾倍感刺激。

《烈火雄心》中的南山三虎相當出名。(《烈火雄心》劇照)

在《烈火雄心》頭幾集便已出場，飾演關詠荷妹妹的林芷筠（飾演沈碧霞）便是其中一位，以童星出身的她其實今年才39歲，即是拍攝《烈火雄心》（1998年）時只有18歲，但其實她早於14歲便拍下自己的第一部劇集—《婚姻物語》。

大家見到佢係唔係覺得熟口熟面呢？（《烈火雄心》螢幕截圖）

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雖然年紀輕輕便出道，不過於2001年便決定離開幕前，轉投配音員的工作，而她轉投配音員並不是沒有原因，其中一個最大誘因當然因為她是已故著名配音員林保全的女兒。林保全因配音「叮噹」一角，音聲深入民心，於2015年離開人間，雖然女兒林芷筠沒有繼承他的「叮噹」角色，但依然繼續在配音界努力。

林保全因為叮噹配音而聞名。（視覺中國）

《喜羊羊與灰太狼》內的「懶羊羊」就是林芷筠飾演。(《喜羊羊與灰太狼》螢幕截圖)

一齊睇吓林芷筠為咩配過音喇！