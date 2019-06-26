【大醬園】朱晨麗踢爆男演員古惑騙局　何廣沛：成日搵人做水魚！

TVB新劇《大醬園》拍攝得如火如荼，何廣沛、朱晨麗、龔嘉欣、江嘉敏和吳業坤等演員經常要在大熱天時拍攝外景，相當辛苦！不過，何廣沛、朱晨麗和龔嘉欣開工時亦非常識做，經常會買點心慰勞一班台前幕後！日前，三人接受《娛樂新聞台》訪問時，就大爆劇中有一名男演員經常用盡各種藉口令他們墜入萬歲騙局！

這名令他們極為不滿，怨聲四起的男演員竟然就是吳業坤（坤哥）！何廣沛稱：「坤哥通常會喺10點幾接近宵夜時就會問（大家）食唔食炸雞或者薄餅，我就話好呀好呀，諗住以為係佢萬歲，點知原來搵我夾錢。佢成日都搵人籌旗同揾人做水魚！（你要記抵搵佢找數…）慶功一個人埋單得㗎啦。」

看來他們實在忍無可忍！（電視截圖）

二人私下老友鬼鬼！（IG圖片/@matthew_hkp）

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而朱晨麗又大爆坤哥劣行：「有一次外景我問佢可唔可以買啲魷魚絲畀我食，佢話得得得，之後終於都買咗一包仔。之後聽到康師傅（康華）話坤哥你啱啱問我借啲錢幾時還畀我？原來佢問康師傅借咗錢去買一包魷魚絲，之後當係送畀我食，如果康師傅唔講我以為佢咁好！」

朱朱亦大爆坤哥問人借錢討好佢！（電視截圖）

其實早年坤哥憑「宅男」形象彈出，演出、廣告代言等工作接踵而來，身價暴升不少！他更由屋邨搬到大圍私樓，再於去年搬進市值過千萬的貝沙灣豪宅！精明的他更實行錢搵錢，早於2014年同為「巨聲幫」的藝人陳國峰合資開設拉麵店，又在尖沙咀創立西裝店！雖然升呢做老闆，但坤哥反而貫徹低調作風，繼續在人前扮窮。

坤哥撈得風生水起！（IG圖片/@kwangorrrrrr）