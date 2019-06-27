宋仲基宋慧喬童話婚姻破滅　因性格不合宣布離婚

韓國演員宋慧喬和宋仲基拍攝KBS電視劇《太陽的後裔》擦出愛火花，並於2017年10月31日拉埋天窗，此後兩人不時傳出離婚的消息，雖然兩人多次否認傳聞，但今日（27/6）宋仲基方面證實，宋仲基昨日已向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書，結束一年零八個月婚姻。宋仲基和宋慧喬先後發表聲明，證實兩人已經離婚，而宋慧喬方面言明兩人因性格不合而分道揚鑣。

宋仲基和宋慧喬2017年10月31日舉行盛大婚禮，當時成為亞洲娛樂焦點，可惜今日兩人宣告離婚。（網上圖片）

宋仲基和宋慧喬拍攝《太陽的後裔》戲假情真。（Twitter圖片）

以下是宋仲基聲明全文：

大家好，我是宋仲基。 首先很抱歉要告訴一直以來，喜愛我、愛惜我的各位一個壞消息， 我目前正與宋慧喬協議離婚。 雙方都不希望互相指責，並期望能圓滿完成離婚程序。 始終是私生活，希望大家諒解我很難向大家敍述細節，未來我會走出現在的傷痛，以演員身份全力演出更好的作品，用好作品來回報大家。

宋仲基發表聲明，證實已向法院申請婚姻協調。（網上圖片）

以下是宋慧喬聲明全文：

大家好，我們是宋慧喬所屬公司UAA Korea。 首先很遺憾要告知大家不好的消息。目前，演員宋慧喬與丈夫經過慎重的考慮後，正辦理離婚手續。 兩人離婚因性格不合，無法克服兩者的不同，不得已作出了這樣的決定。 除此之外的具體內容是雙方演員的私生活，無法為大家確認，敬請諒解。 另外，為了雙方（心情），懇請大家不要進行刺激報道和推測留言等。 讓大家擔心實在不好意思，今後宋慧喬會努力以更好的面貌與大家見面。 謝謝。