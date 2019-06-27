宋慧喬和宋仲基因拍攝《太陽的後裔》而相戀，童話式的愛情成為一時佳話。早前有傳媒發現宋慧喬婚後未見婚戒而屢次傳出婚變的消息，而如今宋仲基的經埋人公司證實了離婚的消息，兩人也先後發表離婚聲明，坦言因性格不合而決定分開。

宋仲基和宋慧喬突然發表離婚聲明，令外界震驚。(vcg.com)

宋慧喬和宋仲基把《太陽的後裔》的甜蜜搬到現實生活中，於2017年10月31日舉行盛大婚禮，哄動全亞洲。婚後兩人甚少同時出現於公開場合，縱使沒有把恩愛一面展現人前，仍然令人深信此為他們低調的相處方式。

可惜經過接近兩年的婚姻生活，宋慧喬表示雙方性格不合而決定分開。宋仲基發出的聲明也指出雙方都不希望互相指責，並期望能圓滿完成離婚程序。兩人貫徹低調作風，以成熟的方式解決感情事。

宋仲基和宋慧喬的婚姻只維持了一年多。(vcg.com)

宋仲基公開發表離婚聲明：

大家好，我是宋仲基 首先很抱歉向喜愛我並珍愛我的各位傳達了不好的消息。 為了和宋慧喬離婚，我進行了調解。 兩人都希望圓滿地結束離婚程式，而不是互相指責。 私生活方面的事情很難一一告訴大家，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，以演員的身份全力投入到作品活動中，用好的作品報答大家。 謝謝。

兩人最終選擇離婚，相信也是個沉重的決定。(vcg.com)

在宋仲基宣佈提出離婚後，宋慧喬也通過經理人公司發佈聲明，確認離婚一事。

大家好，這裡是宋慧喬所屬社UAA Korea。首先，很遺憾告訴大家這個不好的消息。現在宋慧喬和丈夫在經過慎重考慮後，開始進行離婚程序。原因是性格差異，兩人無法克服互相之間的不同，不得已做了這一個決定。其他的具體內容是兩位演員的私生活，請原諒無可奉告。同時懇請不要進行過多刺激性報導和推測性留言。抱歉讓大家擔心了。以後會努力以更好的姿態和大家見面。謝謝大家。

宋慧喬和宋仲基因拍攝《太陽的後裔》而相戀，至今已宣告離婚。（《太陽的後裔》劇照）

宋仲基與宋慧喬的婚後生活一直備受關注，兩人曾經甜蜜恩愛。宋仲基曾在《阿斯達年代記》的發佈會上，被問及與宋慧喬的相處，他坦言婚姻給予他很大的安定感。而且太太是《阿斯達年代記》編劇的粉絲，所以她在拍攝期間一直在旁鼓勵，為他加油。

宋仲基曾經在出席新劇《阿斯達年代記》的發佈會時，與傳媒分享甜蜜的婚姻生活，可惜如今卻宣佈離婚的消息。（IG_kyo1122）

結婚並不是戀愛的終點。 宋仲基

每對夫妻都有自己的相處之道，回看宋仲基與宋慧喬則屬於作風低調的一對。雖然少有公開談及另一半，卻能感受到二人流露出淡然的幸福。在二人結婚接近一年之際，宋仲基在接受雜誌訪問時，分享了與太太的甜蜜生活。當被問及婚姻生活有否與交往時有所不同，他表示二人並未有因婚姻而減退愛情的熱度：「結婚至今，我都覺得我們還在談戀愛，結婚並不是戀愛的終點。」宋仲基更不忘讚美太太的美麗，言語間流露著細膩的情感。

以往宋仲基與宋慧喬鮮有同時亮相公開場合，作風比較低調。(IG_kyo1122)

大部分人都會以男性的社會地位來定義成功的標準，宋仲基則認為：作為男性，最重要的是好好愛護自己的伴侶。成為富翁、擁有名譽都是重要的事，但是，要好好愛護自己的另一半，才是男性做到最好、最美麗的事情，這是始終不變的宗旨。宋仲基把伴侶的幸福放在第一位，同時處理工作與家庭，這樣的付出讓人感動。宋仲基不時與傳媒分享甜蜜的婚姻生活，在如今卻宣佈離婚的消息更令人覺得可惜。

按圖看更多過往甜蜜照：

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因為了解對方 是情人同時也是最親密的朋友

宋仲基與宋慧喬在過往經常被網民捕捉到約會的行蹤，工作結束後到餐廳進餐、出席巴黎時裝周的甜蜜互動等，他們雖少有同時亮相公開場合，私下卻是形影不離。宋慧喬憧憬的婚姻生活非常簡單：不管難過還是開心，都希望和心愛的人分享，就算只是同坐在一張飯桌吃飯，也會覺得很幸福。二人幸福與否，不一定要公開的表現出來，從生活點滴感受到的溫馨，比甜言蜜語更來得真實。不久前美好的憧憬，在今天此情此景不再，不禁令人感到惋惜。

宋仲基曾經形容宋慧喬是個散發著正能量的人，當二人憑藉《太陽的後裔》與宋慧喬雙雙拿下KBS電視台年度演技大賞時，宋仲基在致詞時感謝宋慧喬在他的低潮時一直陪伴身邊，並要把所有的榮譽全歸給她。二人既是前輩與後輩的身份，同時也是最靠近彼此的人。在婚變傳聞鬧得熱哄哄以來，宋仲基首次公開回應，也顯出作為丈夫保護家庭的承擔。兩人最終選擇離婚，相信也是個沉重的決定。