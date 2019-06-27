39歲容祖兒傳同楊受成細仔撻著　又係好友變拖友？

去年1月公開承認與劉浩龍結束5年情嘅容祖兒（Joey），今日有報道指39歲嘅佢已有新戀情萌芽，對象為老闆楊受成的細仔楊政龍（Alex）。

楊政龍雖然細容祖兒6年，但由於二人有不少共同朋友，所以不時都會見面，有傳二人已秘密交往4個月。(ig圖片)

33歲嘅楊政龍一直被外界視為英皇王國接班人，在美國大學畢業後，喺英皇集團由低做起，負責地產及金融部門，去年正式被委任做執行董事，年薪逾240萬，而且仲有花紅分。向來被視為城中超級筍盤嘅佢曾先後與黎紀君、楊秀惠、姜麗文、賭王千金何超蓮傳過緋聞。有指楊政龍由於工作關係，故與不少英皇藝人份屬好友，閒時更會一齊滑水，年初容祖兒與關智斌到日本拍攝時，楊政龍亦有同行，網上有不少二人合照，足見關係十分要好。

年初一齊滑雪。(ig圖片)

早前容祖兒在音樂特輯中提過如果入廚煮食的話，一定係煮比男友食，而咁啱，容祖兒數月前被影到喺超市買牛扒。另外，4月尾，G.E.M喺高雄舉行演唱會時，容祖兒亦有與楊政龍去到捧場，而報道亦指出楊政龍5月生日時，容祖兒特地為對方慶祝。對於新戀情，容祖兒一貫否認態度，而其經理人Mani亦同樣否認，但就表示「我都希望係」，似乎都想容祖兒早日得到男朋友照顧。



有傳楊政龍同容祖兒因滑水、滑雪而擦出愛火。(ig圖片）

容祖兒之前話過會為男友下廚，而咁啱早幾月前佢被影到行超市買牛扒。（微博圖片)

喺楊政龍嘅IG中，隨時隨地都可以搵到容祖兒嘅蹤影。