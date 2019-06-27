【宋仲基宋慧喬離婚】宋慧喬唔戴婚戒背後原因　曾為婚變傷心落淚

韓國女神宋慧喬與男神宋仲基於2016年因為拍攝KBS電視劇《太陽的後裔》而擦出愛火花，展開了一段相差4年的姊弟戀。至2017年10月31日雙宋在群眾的祝福之下正式結為夫婦，令這段情得以開花結果，成為一時的佳話。可惜，兩人這段婚姻只維持了一年零八個月。今日上午，雙宋分別發表聲明親證實正在辦理離婚手續。其實之前已多次傳出兩人離婚的消息，宋慧喬曾於今年2月被發現已除下了婚戒，更令離婚傳聞甚囂塵上，雙宋婚變似是有跡可尋。

雙宋因為拍劇而墮入愛河。(官方劇照)

然而，有報道就大爆宋慧喬 (喬妹) 不戴婚戒的真正原因。據喬妹身邊的好友透露，喬妹不戴婚戒現身公開場合，原來是因為她消瘦了不少，婚戒已經不合她手指的Size。有指自從傳出雙宋婚變後，喬妹今年的體重急劇下降，身材愈來愈纖瘦，衣服已變得不合身，就連結婚戒指也一樣。因喬妹瘦得連手指也變幼了，婚戒戴在手指上也會輕易滑落，她不想遺失婚戒才索性不載。

雙宋童話正式幻滅。(視覺中國)

該名喬妹的好友又表示喬妹平日沈默寡言，不太願意透露自己的內心世界，但最近也因為擔心婚姻生活而向好友訴說了內心的痛苦，還不禁流下傷心難過的眼淚。 據悉，喬妹當時無論如何都想戴上結婚戒指，還打聽了其他可以不讓婚戒滑落的方法，可惜事到如今都已經沒用了。

喬妹因婚變而日漸消瘦。(視覺中國)

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