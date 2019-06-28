中港台明星超短命婚姻唔過一年　27歲港姐5個月就玩完

因戲結緣而走上婚姻殿堂的宋仲基同宋慧喬，今日（27日）正式對外宣布結束一年零八個月婚姻生活，雙方正式分道揚鑣，「雙宋」童話式婚姻亦正式成為歷史。其實他們這段婚姻生活已經未算是最短命，反觀過去中港台中有不少藝人的婚姻生活比他們更短命，最長都不超過一年最短亦只是維持半年而已，當中大部份離婚原因都是因為性格不合添，不禁令人覺得還是了解清楚先好結婚。

雙宋婚姻最終只維持一年零八個月就宣佈告終。（網上圖片）

周潤發 余安安

70年代余安安紅極一時是TVB的當紅花旦之一，後來同剛竄紅的周潤發拍電視劇《池女》而認識。就在1983年的時候，在外界不知道他們有拍拖的情況之下，他們就宣布結婚，當時震驚所有人。

當年他們閃電結婚為之隆重其事，無線電視更全程直播，在過百賓客祝福之下二人正式結為夫婦。但好景不長他們新婚不到一年就宣布離婚，婚姻生活只維持了短短九個月而已。後來余安安在某節目中再講到這一段婚姻，她都直認當時只是一時衝動，雙方在未有準備情形下就步向婚姻殿堂，根本看不見未來，最終二人非常理智地選擇和平分開。

周潤發、余安安婚姻生活九個月就宣佈告終。（微博圖片）

和平分手之後的二人現今都各自過著美滿的生活。雖然余安安後來嫁給賽車手李萬祺之後又離婚，但她幸好育有兩名女兒李文琪及李文騫，在她們的陪伴下過得非常開心，2016年她大女兒李文琪結婚，她榮升為外母添。而周潤發之後就在1987年同新加坡首富陳首林之女陳薈蓮結婚，女方更成為他的經理人及賢內助，生活同樣過得幸福自在。

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劉翔 葛天

有「中國欄王」之稱的劉翔同女星葛天只是相戀四個月就選擇步向婚姻生活，在2014年的9月他們就宣布結婚。婚後他們一直恩愛更不時齊齊出席活動，在大家睇好的情況之下，沒想到他們後來因為性格不合的關係而選擇離婚，該段婚姻生活只維持九個月，在2015年6月二人正式分道揚鑣。

在離婚之後外界就一直盛傳女方根本就藉著假懷孕而騙婚，而葛天對此亦作出多翻澄清，表明自己是清白的。目前她仍活躍娛樂圈不斷參演影視作品中。而劉翔就在離婚後七個月，就宣佈同撐竿跳運動員吳莎拍拖，在2016年的時候他就在綜藝節目《極速前進3》中向吳莎求婚，事實上他已經一早求過婚，同年12月二人就在斐濟結婚。

劉翔同葛天離婚因為性格不合。（視覺中國）

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周海媚 呂良偉

1986年因為一部電視劇《小島風雲》撮合了呂良偉同周海媚。當時剛剛入行的海味只得21歲，因戲結緣呂良偉，後來二人就火速墜入愛河。在拍拖兩年之後，二人認定對方選擇互訂終生，飛往美國拉斯維加斯登記結婚。當大家以為會相守一生的時候，好景不常，兩人最終在1989年選擇離婚，結束近一年婚姻生活。據指他們婚姻未能走入完滿是因為性格不合所致。

但最好笑的是，當時二人辦登記結婚手續時，因在美國舊金山申請結婚要在一年內結婚才有效，所以二人申請失效，所以在法律上二人不是正式夫妻。雖然離婚了但他們二人仍是好朋友，碰面時亦毫不尷尬，曾齊齊上台領過獎添。

離婚後的他們仍是好朋友。（視覺中國）

目前呂良偉生活美滿，2001年同楊小娟奉子成婚，育有一子呂善揚。而周海媚經歷過幾段戀情之後始終未能開花結果，目前專注在內地發展不斷拍劇，最近播出的新《倚天屠龍記》中，她由周芷若升級為滅絕師太又令她人氣再次急升。

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陳赫 許婧

因為綜藝節《奔跑吧》而廣為人知的內地男星陳赫，在2013年同拍拖多年的初戀女友許婧結婚，原本外界一直以為這對金童玉女會走到最後，沒有想到他們最終敵不過婚姻的挑戰，在2014年就選擇離婚，該段婚姻只是維持了一年而已。

當時外界議論紛紛不斷猜測疑是男方移情別戀所致，不過後來許婧澄清保護陳赫才讓事件告一段落。據指二人是和平分手的，目前二人仍保有朋友關係，偶爾還會聯絡。目前許婧仍是單身一人，不過她的生活過得自由自在時常去旅行，散發出不少正能量給大家。而陳赫就在離婚之後於2016年同女星張子萱結婚，目前二人育有一女陳安安。

陳赫同初戀女友許婧只結婚一年就離婚。（微博圖片）

關之琳 王國旌

有「大美人」之稱的關之琳在1981年不顧父母的反對，同年長16歲的富商王國旌相戀不到三個月，二人就在美國拉斯維加斯結婚成為夫婦。可惜好景不長，關之琳就提出離婚要求，這段婚姻最終維持九個月就正式告吹了。

當時外界盛傳王國旌婚後仍唔定性，夜夜流連夜店導致關之琳忍無可忍便提出離婚。離婚後的關之琳仍勇於追愛，雖然同不少男星曷富商傳緋聞相戀，但仍未能開花結果。直到2014年同富商陳泰銘結婚，原以為終於找到歸屬，沒想到隔年她就宣佈同對方已經離婚了，感情世界又掀起外界高度關注喇！

關之琳的感情事一直受到外界關注。（視覺中國）

何艷娟 吳志誠

現年27歲的港姐季軍何艷娟去年七月同相差40年的澳博營運總裁吳志誠結婚，「爺孫戀」的婚姻消息一出令不少人超驚訝。畢竟年齡相差一段距離，就在同年的四月她就在社交網站宣佈已同吳志誠離婚，正式結束八個月婚姻生活。

外界一直以為這段戀情只有八個月，但其實原來他們早就在同年四月之前已經分開，婚姻生活最多只有五個月而已相當短暫。雖然做不了夫妻但他們仍保有朋友關係，並講明分開並沒有任何金錢的糾紛。雖然離婚了但她仍活得自在，目前的她繼續為TVB拍攝劇集《愛．回家之開心速遞》飾演龍作蜜一角。

何艷娟和吳志誠婚姻實際上只維持五個月而已。（視覺中國﹑網上圖片）