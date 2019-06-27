【宋仲基宋慧喬離婚】性格不合婚姻破滅　章子怡：相信是最好選擇

因為拍攝韓劇《太陽的後裔》而墮入愛河的宋仲基同宋慧喬，自2017年10月底結婚以來，一開始大家都好羨慕這段「雙宋」童話婚姻。但直到今年年初外界就不斷盛傳他們婚姻已經亮紅燈的消息，就在大家猜測之際時他們今日（27日）雙方分別發出聲明，證實結束這段一年零八個月婚姻生活，雙方正式分道揚鑣。

雙宋因為《太陽的後裔》而墮入愛河。（Twitter圖片）

「雙宋」離婚消息一出震驚韓國同兩岸三地娛樂圈，連曾是受邀出席該婚禮的國際巨星章子怡都大表驚訝，不過她就相當尊重他們的選擇，在個人微博上貼三張風景照留下34字真言：「尊重他們的選擇，相信是最好的選擇，希望未來還能看到她和他最美的樣子！」

當年「雙宋」結婚非常大陣仗，除了在首爾著名的新羅飯店迎賓館舉行婚禮之外，還邀請250名親友見証，而且還是全球直播這場盛事非常隆重。而章子怡就因為同宋慧喬齊齊拍電影《一代宗師》同《太平輪》而認識，而剛好她又同宋仲基拍攝化妝品廣告而認識，她同他們建立了非一般的友誼，所以當時她受邀參加這場婚禮時外界非常關注。

章子怡非常尊重他們的選擇。（章子怡微博圖片）

據指兩人因為性格不合而離婚的，雖然童話式婚姻破滅，但他們雙方都不希望外界進行過多的刺激報道和推測留言，請大家放心未來日子會以更好的面貌同作品回報大家的。

雙宋婚姻只維持一年零八個月。（網上圖片）