李若彤自爆曾被導演要求「潛規則」：我害怕得哭了出來

在娛樂圈不時會傳出一些有關「潛規則」的流言，最常聽到的就是女藝人要「取悅」導演來換取演出機會。凍齡仙氣美女李若彤 (Carman) 近日接受魯豫的專訪，就自曝曾被導演暗示潛規則，令她害怕得哭了出來。Carman表示：「我試過有一次，我印象很深刻，不要說哪部戲了。導演跟我說一段話，我沒放在心上，我也搞不懂是甚麼意思。編劇很好，她也是剛入行，然後她拉我在旁邊跟我說『導演是這個意思，這個意思。』嘩，我整個臉都很怕。然後那天晚上我回家，找我的好朋友跟她哭訴，我說『我好怕呀，他這麼跟我講話，原來是這個意思，我該怎麼辦呢？』朋友教我就繼續假裝不知道呀。」

李若彤飾演嘅小龍女形象深入民心。(李若彤微博圖片)

Carman於是聽從了她朋友的建議，在導演面前就假裝不知道對方的意思，不給予對方回應，結果就沒事了。Carman亦參透了一個道理，她說：「雖然你是明白他這意思，如果你不理他的話，他不會抓着你，讓你怎麼樣。所以說主要還是你自己情願，願意去做的。」她自言現在長大了成熟了，已經懂得去面對，不會再害怕也不會哭，而是會直接當場黑對方臉。Carman表示：「我可以很驕傲地說，我沒有走錯路。」

現年45歲嘅Carman依然仙氣非凡。(李若彤微博圖片)

她又在訪問中透露了自己不結婚的原因，坦言曾經問過前男友一、兩次何時跟她結婚，可是對方卻答她還不是時候，她也就放棄再追問對方了。Carman說：「我沒有覺得受傷，只是感覺那就算了。我是想結婚的，可是他不想，對方不想結婚，我也不是那種會千方百計去做一些事情，或者怎麼安排去令到對方跟我結婚的。我是硬頸的人，我看不起自己這麼做。」然而，她坦言真的後悔沒有生小朋友，她很喜歡小朋友，也認為自己非常適合當母親。

佢坦承曾經被導演要求「潛規則」。(微博短片截圖)

點擊下圖逐格重溫Carman於《魯豫有約一日行》入面嘅訪問內容，以及佢嘅靚相：