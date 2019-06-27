【逃犯條例】唯唯又被擺上枱？　張超雄立法會發言高舉梁競徽照片

梁競徽（原名梁烈唯）最近在「反修例」中多次「被遊行」，雖然他早已在微博澄清，否認自己有參加遊行，但一眾網民依然將他的相片配上標語，更有市民在遊行期間高舉唯唯的樣子，並且被拍下片段。繼早前在歐洲新聞節目Euronews將這段片段報道後，今日（27日）立法會議員張超雄更在會上高舉唯唯的影片截圖，在網上掀起熱議。

張超雄今日（27日）在立法會發言時，舉起一張圖片引述網民意見，相中人正是唯唯梁競徽。（立法會直播影片截圖）

近日唯唯因為「被遊行」成為焦點，不少市民將他的相片印成海報，並在遊行期間高舉，歐洲新聞報道Euronews報道香港情況時，播放了遊行片報，畫面出現了唯唯的大頭照，意外令唯唯衝出國際。

Euronews早前報道遊行事件時，出現了梁競徽的大頭照。（Euronews影片截圖）

而今日（27日）議員張超雄更將唯唯的相片帶上立法會，他在發言時提到警權問題，最後總結時更舉起一張圖片，指一名網民講得好：「最近我睇咗一位網民，佢真係幾好，佢真係講得好清楚，『梗係要成立獨立委員會查班差佬啦，行得正企得正怕咩呀，除非身有屎』，呢啲就係你哋最常用嘅語言，聽吓啦！」原來相中人正是唯唯！

張超雄稱相中人為「網民」。（立法會直播影片截圖）

張超雄此舉隨即引來網民討論，更有人笑指他應該幫唯唯打格仔，保護對方；另外也有人質疑，到底張超雄究竟知不知道相中人就是唯唯呢？今次唯唯又被擺上枱，看來他不止受網民歡迎，連立法會議員都有留意！

早前有人在遊行期間將唯唯貼在金鐘天橋上。（資料圖片）