【逃犯條例】林秀怡IG公開表態休息一天　梁嘉琪黑白相意有所指？

香港政府修訂《逃犯條例》引起爭議，但立法會堅持在今日（12日）恢復修例二讀，不少市民為向政府表達不滿，在網上發起罷市、罷課及慢駛等活動。而不少藝人也有在IG表態，TVB藝人林秀怡繼日前在IG story上Post出寫有「6‧9」的字眼後，今日再出Post表示會「休息一天」。

林秀怡日前在IG story上post出寫有「6‧9」的字眼。（IG/＠kirbysau）

林秀怡在IG Post相留言：「今天我休息一天。#香港 #加油」，網友紛紛留言大讚她有勇氣。不過亦有粉絲擔心她這次如此高調表態，難免會對工作有影響，但林秀怡回覆《香港01》記者時表示：「我相信每個人都想同香港講聲『香港加油』。至於與葉婷芝夾份開的餐廳會否停業一日，她就無奈表示：「餐廳我話唔到事，佢哋應該冇，我變相自己休息一天啦。辛苦大家了。」

林秀怡今日（12日）在IG表示：「今天我休息一天。」（IG/＠kirbysau）

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除了林秀怡之外，梁嘉琪在IG Post了一張寫住「加油」字樣的黑白相，並寫道：「轉右90度看」，原來從另一角度看是「香港」，似乎是透過這張相片意有所指。而譚杏藍就在IG story上Post「你今日放咗假未？」，意思都相當明顯。

梁嘉琪Post了一張寫住「加油」的黑白相。（IG/＠kakikakileung）