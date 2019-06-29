米高積遜逝世10年　23歲「通靈少男」聲稱能對話被轟發死人財

已故「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）於今年逝世10周年，撇除生前的性侵指控，其經典舞步及台風奠定了他在國際樂壇的地位，多首膾炙人口的歌曲包括《Billie Jean》、《Thriller》、《Smooth Criminal》等仍然對後人有著深遠的影響，而日前米高積遜妹妹珍納積遜（Janet Jackson）接受外國傳媒訪問時，直言米高積遜會一直影響後世。適逢這個特別的日子，一位美國星級靈媒Tyler Henry在節目上自爆同米高積遜的靈魂接觸，更談及死前的真實情況。

米高積遜妹妹La Toya Jackson委託Tyler跟哥哥進行通靈聯繫（影片截圖）

靈媒聲稱見到MJ：原以為他會像Moonwalk般出現！

這位23歲的星級靈媒Tyler Henry在10歲祖母離世時，發現自己能夠通靈，自始就幫助身邊人跟靈界溝通，現時他大部分的客人都是荷里活巨星及名人。在他主持的節目《Hollywood Medium with Tyler Henry》中，他聲稱曾跟不少已故巨星在靈界接觸，包括歌后Whitney Houston、星級演員Robin Williams、Brittany Murphy等，而在米高積遜妹妹La Toya Jackson的委託下，Tyler跟米高積遜進行了通靈聯繫。他其後在節目中表示聯繫期間，米高積遜感覺像小孩一樣：「我原以為他會像Moonwalk般出現，但實際感應跟一般人沒有分別，反而多了一份童真，非常溫柔和低調。感覺上他很無私，更要確保每個人（在世的親友）都生活得很好，能夠看到這個國際巨星的這一面真的很有意思。」

被喻為「King of Pop」的MJ在2009年離世。（Getty Images）

MJ借靈媒狠批主診醫生 指死前不應獨自一人？

而La Toya Jackson亦表示在通靈的過程中感到非常緊張，除了哥哥之外，其祖父母都有「現身」：「我看到Tyler當時說話和表達方式，令我感到一定是他。Tyler並沒有刻意說一些討好我的說話，他更說了只有我跟哥哥知道的事情。」另外，Tyler告訴La Toya米高積遜坦言對主診醫生Conrad Murray的治療非常不滿，並指死去那一刻根本不應該自己一人，暗示有人失職：「當日本應有人需要看守着我，但那個人不在，感覺就像是，我相信那個人應該在這裏去協助我脫離險境，但那個人卻不在，然而他無論如何都應該留守在這裏。」當La Toya聽到這個哥哥有可能是失救的消息，當場哭了出來。

La Toya同哥哥MJ都幾似樣。（影片截圖）

19歲開始做靈媒 網民指他借客人脆弱心靈賺錢

雖然Tyler講到似層層，亦有米高積遜的粉絲相信，但有不少網民看完都認為Tyler只是借米高積遜的死來發財。另外，根據外國傳媒報道，Tyler於19歲開始就做靈媒，在正式打正旗號做靈媒前就已經懂得在就讀中學期間賺零用錢。加上他在節目上所談及的事情，全部都能夠輕易在網上尋找得到，並經常公開抹黑其他靈媒來抬高自己，令網民開始對他失去信心，並認為他專門利用客人脆弱和悲傷的心情來賺取金錢。