紀錄片重提米高積遜孌童黑歷史　受害人：10歲時同佢舉行秘密婚禮

「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）在生時雖然在音樂界享負盛名，然而其個人生活卻不時惹來非議，當中指他涉及性侵兒童的案件。而在最新的紀錄片《Leaving Neverland》再次揭開米高積遜過去有關孌童的黑歷史，兩名受害人在片中詳細描繪如何遭米高積遜性侵。在紀錄片播出後，旋即引起爭議。有人指導演及兩名受害人是發死人財；也有人表示是時候結束對米高積遜的愛。

錄片《Leaving Neverland》早前在HBO上啟播。（劇照）

由英國電影製作人Dan Reed執導兼監製的紀錄片《Leaving Neverland》早前在HBO啟播，兩名受害人，分別是36歲，擔任編舞指導的Wade Robson及41歲，擔任電腦程式員的James Safechuck。兩人以第一身的角度，揭開當年如何遭米高積遜性侵等過程，並詳述當年米高積遜如何誘導他們與他發生性行為。

米高積遜與當年只有7歲的Wade Robson，據了解，兩人在1987年在澳洲Brisbane演唱會後首遇。據了解，由於Wade Robson舞蹈出眾，並獲邀在翌日演唱會上表演（劇照）

Wade Robson在紀錄片中表示，他從7歲開始便遭到他性侵犯，而受害時間長達7年，並指出兩人曾有過口交及肛交等性行為；而另一受害人James Safechuck指出，米高積遜會用珠寶利誘他與他發生性行為：「那時我真的很喜歡珠寶，當與他發生性行為後，他會用珠寶獎勵。」他續說：「他說我需要付出，才可以獲得禮物。」如今是兩名孩子父親、電腦程式員的James Safechuck還指出，他在10歲時已與米高積遜舉行模擬婚禮，如今仍保留著當時的結婚戒指：「所以我們就像已婚夫婦一樣，我說『已婚』是因為我們舉行了一場模擬婚禮。我們在他的睡房舉行這婚禮，並填寫誓言，如我們永遠在一起。這感覺很好，而且戒指也不錯，結婚戒指上有一排鑽石。」可是，他表示，當兩人的關係昇華後，卻很快便迎來結束。

兩名受害人Wade Robson及James Safechuck在紀錄片《Leaving Neverland》詳述當年如何認識米高積遜，及之後被性侵犯的經過。（劇照）

然而最詭異的是，James Safechuck在片中承認當年兩人是真心相愛：「那時我們完全相愛，當他不在的時候，我仍想著他。當他打電話來時，感覺就像是最偉大的事情。我們會花一天時間購物或閒逛，有時他會來過夜。或者我們會去一些神秘地方過夜。」惟他也表示：「很難回到那一刻。你知道我當時喜歡珠寶，我小時候已喜歡，所以我認為他用我喜歡的東西來對付我。」說罷，他再拿起另一件珠寶：「這件珠寶是勞力士戒指，中間有一顆鑽石。」他指如今想著它，手仍不斷顫抖。

紀錄片《Leaving Neverland》重提米高積遜戀童黑歷史。（劇照）

其實兩人當年在2013年曾提出訴訟，聲稱在兒時遭米高積遜性虐待。可是，法官Mitchell L. Beckloff在2017年宣布提訴時間太遲，並駁回起訴，所以今次《Leaving Neverland》就是兩人的無形起訴。而米高積遜的家人指《Leaving Neverland》是「公開私刑」，目的只為錢，並堅信米高積遜是無辜。

James Safechuck指當年只有10歲的他與米高積遜在夢幻莊園的睡房舉行婚禮。（劇照）