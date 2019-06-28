蔡少芬拍搞笑片宣布懷第三胎　張晉：呢個唔係計劃係意外！

蔡少芬（Ada）與張晉結婚11年，育有兩位可愛女兒，剛剛，張晉在微博拍片宣布，Ada已懷第三胎，真是可喜可賀。

張晉與Ada模仿最近瘋傳的一條泰國男搭香港巴士短片「你有咩問題」，張晉問到：「一個人」，Ada反問：「咩一個人」，張晉解答道：「你，我，兩個人，十個月」，Ada暴躁地說「係要咁長時間啦，自然定律，安全呀嘛」，張晉隨即更激動到飆重慶話......

最後，張晉問Ada：「你肚入邊係咪有一個人？」Ada說：「係呀！」張晉接著問：「我嘅？」Ada再答：「係呀！」然後兩人對著再問「你有咩問題呀？」，正式宣布Ada懷有第三胎。

網友們見到之後，都紛紛送上祝福，笑言這樣的表達方式很特別，而也有網友一頭霧水，不知道是真是假，相當有趣。

Ada與張晉以特別方式宣布懷有第三胎。（微博截圖）

在 Instagram 查看這則貼文 睇到最後你有咩問題？ Max Jin Zhang（@maxjinzhang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 28 日 上午 4:22 張貼

Ada於2011年5月11日誕下大女張楚兒（Zoe），2013年3月25日再產次女張信兒（Chloe），她與張晉都不時在社交平台分享一家四口的生活點滴，甜蜜又溫馨。去年Ada還攜帶兩個女兒參加內地真人騷《不可思議的媽媽》第二季，深受觀眾喜愛。

對於Ada陀第三胎，張晉的言語間充滿喜悅，坦言男定女都無所謂：「BB都有一段時間，咁男定女……呢樣嘢冇得揀嘅，係乜嘢就係乜嘢，到時就知，總之都係開心嘅，多謝大家，其實唔係計劃嘅，呢個係意外，咁上天又畀我哋就好開心咁樣接受，多謝大家。」

點擊下圖重溫蔡少芬和張晉的甜蜜時刻：

