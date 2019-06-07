【我最愛的女人們】蔡少芬張晉當街高呼「我愛你」：重拾戀愛感覺

由張晉、蔡少芬（Ada）及媽媽一同參與的內地真人騷《我最愛的女人們》剛剛播出第5集，今集節目組特意安排二人世界的甜蜜時光，張晉與同Ada漫步於上海街道，嘴對嘴放閃，更在大街上互相高呼「我愛你」，重拾昔日拍拖點滴。

張晉表示他與Ada從未試過在公眾場所公開示愛，有時候的確需要刻意一點重拾熱戀的感覺。Ada 說：「我們一起已經 16 年了，很多時候都會忘記拍拖那種感覺，說真的我這個人很簡單，他說一句我很愛你，或摸一下我的臉，真的有心動的感覺。」

張晉與Ada當街親吻。

最新一集中，幾個家庭由上海出發到西班牙拍攝，節目組秘密安排了一名西班牙火辣美女「色誘」張晉，在接機大堂見面時便大獻殷勤，主動親臉，令張晉兩邊臉頰都是紅色唇印，搞到張媽媽連忙「滅火」，用手抹走紅印。看在眼裡的 Ada 難免散發醋意，笑咪咪對張晉說：「嘩吓！好舒服啊你，你一來就那麼開心，為什麼她不親我呢！」這位西班牙美女在送他們一家去下個目的地時，更指明要張晉坐在她旁邊，而Ada 終於忍不住發揮老婆本色，施計調位，將老公與美女「隔離」。

張晉一落機就獲西班牙美女錫面，令一旁的Ada醋意大發。

下車後，張晉一家在尋找酒店時發生了一段小插曲，由於人生地不熟，Ada又堅持要分頭找路，於是與老公和奶奶失散於西班牙大街。她冒著嚴寒天氣在街頭流浪了一個早上，走了不少冤枉路，令她雙腿及腰都酸痛不已，幾近崩潰，最終靠張晉致電給她，化身「人肉地圖」引路，才得以順利重逢。

Ada頂著嚴寒在西班牙大街找路，搞到腰酸骨痛，最終在張晉的電話指引下得以一家團聚。