葉璇與男友感情穩定唔恨結婚生B　「唔使結婚先可以有小朋友」

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葉璇昨晚（28/6）出席在海洋公園舉行的「微笑擂台」慈善晚宴。葉璇表示自己經常出席慈善活動，但今次較為特別：「因為趙太（趙曾學韞教授）係我當年選華裔小姐時嘅評委，嗰陣時唔認識佢，有次喺機場相遇而認識，佢可以話係我嘅恩人，投咗我一票，就係咁加入咗娛樂圈，知道佢做好多慈善活動，所以我都要好好跟佢學習啦。」

葉璇今晚出席「微笑擂台」慈善晚宴。（陳順禎　攝）

早前有傳葉璇與拍拖4年男友小默分手，葉璇對此笑言兩人感情穩定：「其實做咗呢行咁多年，你會發覺只要你未拍拖，就話你哋兩個一定拍梗拖，拍咗就話你分咗手，結咗婚就話你離婚喇，離咗婚又話你哋復合，所以呢啲傳聞總會有，我已經好習慣。我哋都係好好地過自己嘅日子囉，至於會唔會閃婚，我諗唔會，因為我唔係個啲咁恨結婚嘅人，對我嚟講兩個人真心一齊，有冇婚紙冇乜分別。」（鍾唔鍾意小朋友？）葉璇直言：「好鍾意小朋友，但唔使結婚先可以有小朋友㗎，哈哈！」

葉璇表示都好掛住香港觀眾，如果有機會都好想返港拍劇，（陳順禎　攝）

葉璇和小默男友感情穩定，但未有計劃結婚。（陳順禎　攝）

葉璇原來好鍾意小朋友，認為不一定要結婚先可以生小朋友。（陳順禎　攝）

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