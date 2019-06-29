分手竟然關Shawn Mendes事？　Camila Cabello叫粉絲刪除惡毒留言

古巴裔歌手Camila Cabello靠洗腦歌《Havana》全球爆紅，早前確定飾演新版灰姑娘，上星期還跟Shawn Mendes推出了全新合唱歌《Señorita》，新MV發布不足一星期點擊率已破億。雖然Camila事業如日方中，但愛情方面就未如理想，日前驚爆與戀愛顧問男友Matthew Hussey分手，結束1年多的戀情。

兩人於5月中被外國傳媒拍得甜蜜外遊（VCG）

據外國傳媒報道，兩人自去年2月開始拍拖，最後於5月中被外國傳媒拍得甜蜜外遊，所以大家還未知道兩人分手的原因，而Camila至今並沒有正面回應。不過有大批粉絲在網上留言指，在Camila跟Shawn Mendes合唱的新歌MV中表現曖昧，難免會令人懷疑兩人分手的主因就是Shawn Mendes。另外，他跟Camila在出道早期已是好友，雙方粉絲都覺得他們是絕配，合作作品更是令人懷疑他們早已超出朋友關係。

對此，Camila就在Instagram動態叫粉絲刪除在前度Twitter的惡毒留言：「親愛的粉絲，如果你們真的疼愛我，就不要向我愛和關心的人留下充滿憎恨的言論。這樣對我造成傷害，這些都是不必要的，就只會加深我的痛苦。你們用仇恨向他們發送垃圾郵件，導致我們所有人都陷入痛苦當中，並沒有反映我所談論的價值觀。」