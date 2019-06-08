【新灰姑娘】定檔2021上畫　Lily被換走新版女主角唱洗腦曲成名

迪士尼最新一部由經典動畫改編的真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）大獲好評，更在全球掀起了一股公主熱潮。 另一位家傳戶曉的公主故事《灰姑娘》也要開拍真人版。近日，電影公司已經定檔上映日期，更確定會由現年只有22歲的爆紅女歌手Camila Cabello當女主角，令影迷更期待《灰姑娘》以及戲中的歌曲。

《灰姑娘》是一部由華特迪士尼於1950年製作並發行的動畫電影。（《灰姑娘》動畫圖片）

即使沒有看過Camila Cabello的演出，但你都一定聽過她唱的歌，特別是她2017年演唱的《Havana》，洗腦的旋律在全球爆紅，更讓Camila橫掃樂壇多個大獎，成為最火紅的歌手之一。這次她要踏足電影界，首次拍戲就擔正演出「灰姑娘」，再加上會在電影中負責主唱及配樂，已經讓粉絲很驚喜。

新版灰姑娘選角竟然是Camila Cabello，外表與傳統的「灰姑娘」有點不同。（Camila Cabello/IG相片）

嫌Lily James做灰姑娘都唔夠靚？

但大家可能都會奇怪，「灰姑娘」的故事不是在2015年才剛拍過嗎？《仙履奇緣》（Cinderella）當時是由Lily James飾演「灰姑娘」，外型樣貌也相當不錯，為何迪士尼這次會另覓人選？

Lily James曾在《仙履奇緣》中飾演「灰姑娘」，氣質都又靚女，但這次新版電影就另有人選。（《仙履奇緣》劇照）

Lily James在《仙履奇緣》中飾演的灰姑娘：

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新版灰姑娘擁有古巴裔的血統

睇返Camila Cabello現年22歲，擁有古巴裔的血統，外表其實與一直由白人演出的「灰姑娘」（Cinderella）其實大相逕庭，但相信新版《灰姑娘》正正就是想打破這個刻板形象。

事關這次新版的《灰姑娘》是由Sony發行，經典童話將改編成為現代版，與其他迪士尼公主的版本會有所不同。電影將由著名主持人James Corden有份創作劇本，Kay Cannon執導，據知這部新版《灰姑娘》將會比較似一部熱鬧的歌舞電影，所以由唱得之人Camila擔正兼親自演唱電影歌曲就最合適。

更多新版「灰姑娘」Camila Cabello的靚相：

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網民：灰姑娘同王子跳舞要播《Havana》

Camila Cabello是一名歌手與詞曲作家，她曾經是女子組合Fifth Harmony的成員。後來於2016年12月離團單飛，首張個人專輯登上美國Billboard 200專輯排行榜第一位，相當厲害。

對於一個全新的「灰姑娘」故事，以及與別不同的選角，有影迷就覺得「Camila幾符合灰姑娘的人設」，更笑指「灰姑娘同王子跳舞時背景音樂要播《Havana》」，相信影迷都很期待這部新作，而電影公司近日亦宣佈新版《灰姑娘》定檔於2021年2月5日在北美上映。

即聽Camila Cabello的首本名曲：