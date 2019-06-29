【法證先鋒IV】李施嬅回巢補拍完成　「第二次講再見比第一次難」

李施嬅（Selena）4月正式宣布離開效力15年的TVB，轉簽美國一間演藝公司，成為「Marvel隊長」Brie Larson同門師妹。即使已離巢，但眼見有份主演的《法證先鋒IV》因為「安心事件」而重拍，Selena亦不計酬勞再次回到娘家補拍，更講到：「呢刻唔可以自私只諗自己！」相當有義氣！不知不覺，Selena補拍的戲份昨晚（28日）終於完成，她亦在IG有感而發！

Selena在IG寫道：「#法證先鋒4 Dr Man 殺青了。感謝大家的堅持同努力。第二次講再見，比第一次難。為什麼呢？」她更拍短片帶大家參觀TVB，更多次講到see ya TVB，令不少網民看完後都留言想哭。

6月中回娘家補拍！（IG圖片/@selenaleelalee）

受黃心穎連累！(資料圖片)

Selena接受《香港01》訪問就透露自己的確比較感性：「之前我哋都拍咗差唔多半年，之後又拍咗差唔多一個月，所以同啲工作人員同同事都做晒朋友，相處咗咁耐都會有啲感情。好似好耐冇見，又見返都好開心，但咁快又要講bye bye，係有啲唔捨得。每次拍劇都會唔捨得，特別係呢次拍得仲耐啲添，但都ok嘅，開心嘅，遲啲出街或者聚會都會再見，只不過我自己感性少少啫。」

更多33度高溫下拍攝冬天戲份！（IG圖片/@selenaleelalee）

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問到落足心機拍《法證先鋒IV》，有沒有打算回來爭視后，她就笑言：「其實呢幾年都冇諗過呢樣嘢，完全都唔係我會去focus嘅一樣嘢，其實都係focus自己，希望大家鍾意我嘅演出。我覺得而家太多嘢發生喺我個life嘅入面，所以我都唔會花咁多腦汁去諗啲我控制唔到嘅嘢。而家TVB入面都有黃智雯同姚子羚咁樣，希望睇到佢哋攞視后啦！獎項嘅嘢，都係唔諗反而會嚟，所以唔會諗太多！」Selena又透露稍後的工作會周圍飛，亦將會有好消息告訴大家。